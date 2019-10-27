"Сдаете огромную территорию": Билецкий пригрозил Зеленскому походом бойцов в Золотое - видео

Андрей Билецкий / УНИАН

Украинский политик националистического толка, лидер партии Национальный корпус и экс-нардеп Андрей Билецкий в весьма недвусмысленном тоне обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому - с угрозой отправить в поселок Золотое (именно здесь должен была состояться отвод войск в зоне военного конфликта на Донбассе - Главред), десятки тысяч бойцов. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на YouTube.

"Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч", — заявил Билецкий.

По словам главы Национального корпуса, Владимир Зеленский, приказывая начать развод войск в Донбассе, "сдает оромную территорию". Билецкий также отметил, что отправленные им бойцы прибудт и останутся в Золотом - "имеют право на собственное мнение", заработанные "собственной кровью".

Намомним, ранее Андрей Билецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе. Позднее он в эфире телевидения распек Петра Порошенко за Минские соглашения.