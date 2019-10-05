"Очень серьезно поработали": Билецкий на ТВ распек Порошенко за Минские соглашения

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019, лично ответственнен за последствия Минских соглашений и появление "формулы Штайнмайера".

С таким упреком в украинском телеэфире выступил руководитель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Вы действительно, видимо, очень серьезно поработали в Минске 5 сентября. Нам этого не понять. Я в тот день, как и за день до того в Широкино, находился под российскими артиллерийскими обстрелами. Как и 15 февраля 2015 года я мотался между Широкиным, Павлополем и Пищевиком, когда заканчивалось контрнаступление украинских войск. Поэтому мне трудно оценить, насколько это было сложно. Но вы подписали Минские соглашения. Катастрофическая "формула Штайнмайера" – это часть Минских соглашений", – заявил он.

Напомним, ранее Андрей Билецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе. До этого он сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров "Нацкорпуса".