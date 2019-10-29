Три варианта будущего для украинцев

Команда президента не смоглай найти привлекательный вариант развития страны для широкого круга лиц / офис президента Украины

До недавнего времени жителям Украины предлагали только два варианта будущего.

Первый вариант предлагали и предлагают национал-патриоты. Это моноэтническое государства образца начала прошлого века – что-то среднее между Польшей Пилсудского и Румынией Антонеску. С внешними и внутренними врагами, жестким преследованием политических оппонентов, томосом и критическим отношением к ЕС с его левизной и либерализмом.

Второй вариант предлагают так называемые "еврооптимисты". Они манят соотечественников перспективой выучить-таки украинский, если повезет лет через 30 догнать Польшу и встать за Албанией в очередь на вступление в ЕС.

Не сложно догадаться, что ни один из этих вариантов не прельщает жителей крупных индустриальных городов, еще помнящих, как здесь строили самые крупные в мире самолеты и догоняли Америку. Однако им политическое украинство не предлагает ничего.

Читайте такжеПорошенко зря радуется "падению" ЗеленскогоПочему же я тогда начал пост со слов "до недавнего времени"? Потому что после победы Зеленского была надежда на то, что стране предложат еще какой-то вариант будущего, привлекательный для более широкого круга лиц. Однако, Зеленский и то, что принято называть его командой, решили не утруждать себя и реализовывать "вариант 2".

Впрочем, может это и правильно. Падение общеобразовательного уровня населения, смена поколений и попросту всеобщая деградация дают надежду на то, что скоро он станет привлекательным не только для выпускников Могилянки или заробитчан из Коломыи, но для подавляющего большинства.

Для остальных же всегда останется выход в виде аэропорта Борисполь.