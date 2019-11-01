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"Признание" Земана о Крыме - топорная кремлевская пропаганда

Виталий Портников

Публицист, журналист

1 ноября 2019, 09:55

Состав труппы, которую можно задействовать для потребностей российской пропаганды, ограничен одними и теми же исполнителями

Путин, Земан
Милош Земан и Владимир Путин / kremlin.ru

Встреча чешского президента Милоша Земана с представительницей пророссийской организации крымских татар и собщения о том, что он якобы считает Крым частью Российской Федерации, заинтересовали в первую очередь чешскую общественность. Они действительно мало что меняют и в отношении международного сообщества к статусу Крыма, и в отношении большинства крымских татар к авторитету Меджлиса. Но зато приглашение Земана демонстрирует российскую тактику продвижения "ползучего признания" аннексии полуострова.

План действий довольно прост и не отличается от действий советских спецслужб и пропагандистов по отношению к территориям, оказывавшимся в составе или в "сфере влияния" СССР. Вначале создаются поддельные организации, которые должны подменить настоящие политические партии или общественные организации. В самом Советском Союзе и в "странах народной демократии" таких организаций и партий было сколько угодно. Мало кто помнит, но и в ГДР, и в Польше, и в той же самой Чехословакии была многопартийная система. Я думал написать "самая настоящая", но на самом деле, конечно же, не настоящая, так как все партии и общественные организации подчинялись диктату коммунистов.

Теперь тот же самый нехитрый прием применяется по отношению к крымским татарам. Меджлис – уникальный национальный представительный орган – объявляется экстремистским и запрещается. А в качестве альтернативы предлагаются спешно сознанные "общественные организации", представители которых никого не представляют. Но остается проблема – как таким организациям получить признание?

Читайте также"Крым – российский": у Земана открестились от скандального заявленияИ тогда задействуется арсенал связей с политиками, которые не скрывают своих пророссийских симпатий и могут рискнуть репутацией. Причем не так уж серьезно рискнуть. Тот же Милош Земан не устраивал специальной встречи с пророссийской активисткой Тамилой Ниметуллаевой. Она всего лишь получила приглашение на официальный прием, посвященный 101-й годовщине создания независимой Чехословакии. Разумеется, вместе с десятками других приглашенных. Так что в случае чего вполне можно объяснить присутствие Ниметуллаевой на этом приеме ошибкой протокола – понятно, что сам президент страны списки приглашенных не утверждает.

Однако дело уже сделано. Активистка присутствует на приеме, общается с президентом как "представительница крымскотатарского народа", выслушивает его мнение о статусе Крыма – опять-таки, сделанное в ходе частной беседы и не оформленное в качестве официального заявления. Кроме того, Ниметуллаева расхаживает по Пражскому граду, общается и фотографируется с местными политиками, которые и не подозревают, кто она такая. И в результате создается искусственная конкуренция. Мустафа Джемилев встречается с одними политиками, а Тамила Ниметуллаева – с другими, вот вам и признание "полезных" Кремлю крымских татар.

Читайте такжеУкраина запротестовала из-за встречи крымских "активистов" с ЗеманомА дальше в дело уже вступает российская пропаганда, которая, разумеется, должна множить сомнения: видите, уже и президент Чехии, страны-члена Европейского Союза, признал "российский" статус Крыма, и представители пророссийских крымских организаций получают приглашения на официальные приемы. Рано или поздно "российский" Крым будет признан всеми, зачем цепляться за прошлое?

То, что мы, похоже, просто стали свидетелями обычной пропагандистской диверсии, российские медиа своим зрителям и читателям, конечно же, не расскажут.

Но то, что в спектакле участвовали все те же знакомые актеры – Земан, не раз выступавший с пророссийскими заявлениями и представительница специально созданной для существования в кремлевской реальности организации, в очередной раз продемонстрировало: состав труппы, которую можно задействовать для потребностей российской пропаганды, ограничен одними и теми же исполнителями. Какие бы приемчики российская пропагандистская машина ни применяла и на какие бы приемы ее представителей ни приглашали.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

Россия Виталий Портников Чехия Меджлис Мустафа Джемилев Милош Земан Украина Тамила Ниметуллаева
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