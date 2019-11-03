Опасный признак для президента Зеленского

Слуга народа

Сразу после выборов команда президента Украины Зеленского обещала создать свою партию - Слуга народа, которая должна была стать мощным политическим авангардом в реформации Украины. В октябре окружение Зеленского планировало провести первый, учредительный съезд своей партии "нового типа", способную стать надежным политическим помощником украинскому президенту в проведении реформ и борьбе с коррупцией.

Вместо этого огромное рыхлое, однопартийное большинство Верховной Рады, фракцию Слуга народа сотрясают шумные коррупционные и сексуальные скандалы, а также многочисленные внутренние интриги. А сам Офис президента так и не стал центром политической жизни страны и пока не смог запустить работу Кабинета Министров Украины в направлении реформ.

Читайте такжеПочему у Зеленского не получится спасти УкраинуЗеленскому надо спешить, ибо полгода без собственной партии, которая должна была стать надежным посредником между властью и народом или арбитром реформ, проводимыми президентом, доказывает, что новая власть наивно верит в бесконечную стабильность высоких рейтингов президента. И в тоже время Офис президента все больше привыкает опираться в своей работе лишь на пропагандистский и репрессивный аппарат или на лояльную, запуганною бюрократию.

Никто уже не спешит ни уничтожить созданную в годы правления Порошенко пирамиду элитной коррупции, ни продвигать реформы. Ведь пользоваться коррупционными наследием и схемами Порошенко выгодно, приятно и легко, а проводить реформы неприятно, трудно и опасно.

Читайте такжеКак долго продержится ЗеленскийНо запаздывание и неадекватное реагирование, топтание на месте, метод проб и ошибок и отсутствие стратегии - это плохая характеристика политической деятельности - негативная тенденция и опасный признак для судьбы президента Зеленского, делающий новую власть слабой и беззащитной перед могущественными внутриполитическими и геополитическими противниками. Но на одних рейтингах и политическом пиаре долго не вытянешь - "улица" сильнее "электората", который не намерен защищать президента Зеленского. Скорее наоборот - избиратели Зеленского ждут защиты от президента и пока верят в его силу или удачливость. А надежда или расчет на "помощь друга" - Вашингтон или Россию – большая политическая ошибка.

Более того, еще хуже то, что отсутствие собственной мощной партийной машины в сочетании с бесконечными конфликтами власти с украинскими СМИ делает минимальными шансы президента Зеленского на успешное проведение кардинальных реформ, а также делает его удобным объектом, как политического манипулирования, так и коррупционного использования.