Пустопорожняя болтовня, или Зачем у Зе заговорили о нехватке денег на реформы

В бюджете 2020 не предусмотрели деньги на создание государства в смартфоне / Фото: svobodnaya.academy

В команде президента признали, что в будущем бюджете на 2020 год нет средств для проведения реформ. В частности, об этом заявили министр цифровой трансформации Михаил Федоров, по словам которого в бюджете нет денег на развитие "государства в смартфоне" и глава СБУ Иван Баканов, которому не хватает средств на реформирование ведомства.

Но начнем с того, что деньги – это всего лишь инструмент. Да, необходимый и важный, но всего-навсего инструмент. О каком государстве в смартфоне идет речь? Разве кто-то видел концепцию нового государства, какой-то документ о действиях и целях, который можно посмотреть? Я не видел. Тогда возникает вопрос – а каким образом можно говорить о нехватке денег, если неизвестно, что с ними будут делать? По-моему, в этом случае это – пустопорожняя болтовня. Если не знать, что делать, то денег никогда не хватит. Как в известной поговорке: "Нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти". Точно также и здесь.

Читайте такжеУтром – реформы, вечером – деньги…Бюджетное планирование – вещь сложная, но должна быть логичная. Что касается объемов, необходимых на реформы, то в сравнении с первым чтением, бюджет того же СБУ уже увеличился с 9 с хвостиком миллиардов гривен до 12 с хвостиком. То есть, практически на треть. И хочется спросить – чего же вам тогда не хватает?

Если говорить о самих реформах, то обычно деньги на них нужны исключительно на этапе их планирования и очень небольшая часть – на этапе их реализации. Потому что реформы госуправления приносят деньги, упрощают администрирование и повышают качество. Если что-то требует денег, это не реформа, это попытка эти самые деньги освоить и присвоить.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда