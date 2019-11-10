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Что общего между Зеленским и Лениным

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

10 ноября 2019, 06:56

Уже к весне перед президентом Зеленским станет дилемма.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Окружение президента Украины Владимира Зеленского упорно хочет доказать правоту лидера большевиков Ленина о том, что "любая кухарка может управлять государством", в любой момент, особенно в минуту смертельной опасности для страны.

Чего здесь больше наивности или авантюризма, или даже равнодушия к судьбе Украины – трудно сказать. Окружение Зеленского открыто делает ставку на знакомых, но слабовольных и неопытных специалистов в новом Кабмине Украины, от которых, в любой момент, можно легко избавиться. Исключение сделано для опытных министров - финансов Маркаровой, за которой "горой стоит" МВФ и "старослужащего" Кабмина всесильного министра МВД Авакова, который сам принимает решение, когда и куда ему уходить из власти.

К весне перед президентом Зеленским станет дилемма, либо менять министров на новых "кухарок" и "грантоедов" или приглашать в Кабмин настоящих профессионалов, но мириться с их независимостью и честностью.

Больше возможностей, для окружения президента Зеленского, проверить "формулу успеха" Ленина об эффективности "кухарок во власти" было при наборе кандидатов в народные депутаты Украины.

Зеленский не изменил своему принципу и рекрутировал в народные депутаты, зачастую случайных, неуравновешенных или просто знакомых, а так же много аполитичных и корыстолюбивых людей, которые став депутатов от фракции квазипартии "Слуга народа", сразу же стали больше думать о выгоде, чем об интересе Украины. Не все, конечно, но пока Зеленскому не удается даже обнаружить здоровое ядро своего парламентского большинства и наладить его эффективное управление.

Читайте такжеЗеленский начал активно выдавливать Кремль с ДонбассаПока Офису президента не удается поднять уровень профессионализма и честности основной массы своего монопольного однопартийного большинства Верховной Рады. Конечно, на их фоне, президент Украины Зеленский выглядит молодым гением, опытным политиком, блестящим оратором, лидером нации, патриотом и двигателем реформ. Но обратная сторона такого кадрового подхода, где в "стране слепых и одноглазый - король" - это крайняя низкая эффективность работы парламентского большинства фракции "Слуга народа". В свою очередь, низкое качество принимаемых законов требует компенсации за счет " турбулентности" - высокой скорости их принятия. Что еще больше усугубляет ситуацию, создавая воронку негативных политических решений и множество новых проблем для президента Украины.

Так, что Зеленский - не Ленин, а Украина - не Россия и "формула успеха" вождя Октябрьской революции 1917 года о простых людях, которые легко и просто могут управлять государством, во время чудовищного кризиса, под руководством лидера страны,очень плохо работает Украине 2019 года.

Владимир Зеленский Виктор Небоженко Владимир Ленин
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