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За стеной: нужно ли Киеву отгородиться от Донбасса

Вячеслав Чечило

Журналист

12 ноября 2019, 08:35

Превращение Донбасса в Абхазию проблему не решит, а лишь растянет во времени.

донбасс, вербовка
В Украине все громче звучит идея о Донбасской стене / gur.gov.ua

В последнее время в информационном поле активно звучит идея, что Донбасс Украине не нужен. Мол, и люди там "не такие" и требуют они слишком много, и вообще Донбасс это Путин. Жителей страны подводят к мысли, что если мир на "наших условиях" невозможен, значит не нужен никакой мир – отгородимся стеной и пусть живут там как хотят. Тем более, что юридически мы их, конечно же, не отпустим, не признаем право Донбасса на самоопределение. Донбасс – это Украина! Но когда-нибудь потом…

Кто вбрасывает эту идею? Кто знает. Возможно, что и никто. Уж слишком она для всех удобная. И для власти, которой не придется брать на себя ответственность за сложные и непопулярные решения. И для общества, которое не желает признавать свою неправоту ни в чем, и идти даже на малейшие уступки жителям Донбасса.

Читайте такжеДонбасская стена, или Почему Украине нужно заморозить конфликт в ОРДЛОТак что, вполне вероятно, именно таким вариантом "минский процесс" в результате и закончится. К взаимному, так сказать, удовольствию.

Что меня, лично, совсем не радует. Потому что превращение Донбасса в Абхазию проблему не решит, а лишь растянет во времени. И наличие этой проблемы будет с одной стороны тормозить развитие страны, а с другой отравлять внутриполитическую атмосферу идеями реваншизма и "вкраденої перемоги".

Кроме того, все страхи по поводу Донбасса я считаю изначально преувеличенными, даже если влезть в шкуру правоверного украинского патриота с Бандерой и вышиванкой. Но "маємо те, що маємо" - такого национал-предателя как я здесь, конечно же, никто не спрашивает.

Донбасс Вячеслав Чечило стена
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