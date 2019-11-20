В шаге от Приднестровья, или Чего ждать от" нормандской" встречи

Зеленский, бронежилет, Донбасс / president.gov.ua

В рамках встречи в нормандском формате, намеченной на 9 декабря, скорее всего, как и ранее это делала Россия, ожидается педалирование политической части, так как тут они решают несколько вопросов сразу – и внедрение той же формулы Штайнмайера, и, вдогонку к ней, получение обязательств на проведение местных выборов, изменения текста закона об особом статусе Донбасса.

Не исключено, что обсудят и газовый вопрос. Но будет ли в итоге подписан какой-либо рамочный документ, наличие которого сейчас активно обсуждают – тоже большой вопрос, не говоря уже о том, будет ли он реально реализован на практике.

Читайте такжеКто кого завербует: чем закончится встреча Путина и ЗеленскогоПотому что, судя по состоянию парламента и того, что там происходит, подписание этого документа может ничем и не закончится. И это будет плохо выглядеть для страны, так как мы будем ассоциироваться с людьми, которые не могут выполнять своих обязательств.

В то же время не исключаю, что даже в случае подписания основным документом все же останутся Минские соглашения и будет признан факт необходимости деэскалации на Донбассе.

Тем не менее, у Зеленского на данный момент выигрышные шансы, так как он демонстрировал свое желание закончить войну. В подтверждение этому состоялось достаточно успешное разведение войск.

Сейчас мяч на стороне Путина, и если они будут выдвигать дополнительные условия, которые будут неприемлемыми и будут выглядеть как попытка избежать ответственности за прекращение войны, то скорее всего, ситуация вернется к исходному этапу. Либо же возможен выход на второй вариант – приведение к замораживанию конфликта на стадии Приднестровья. На это косвенно указывают публикации социологии по "ЛДНР", которые показывают, что люди не хотят в Украину.

Читайте такжеЧего Путин хочет от ЗеленскогоТак что, скорее всего, решение, которое будет принято после встречи в нормандском формате будет некой золотой серединой, потому что Зеленский находится под давлением очень многих центров влияния, к списку которых с недавнего времени добавилась и оппозиция в лице Юлии Тимошенко. Кроме того, у него есть Петр Порошенко, по которому есть попытка снять с него неприкосновенность и арестовать, хотя и прозвучало недвусмысленное заявление посольства США о том, что Порошенко не нужно трогать. И это говорит о том, что оппозиция достаточно мощная, которая начнет раскачивать ситуацию и "минусовать" Зеленского по всем направлениям.

Тарас Загородний, Политический и экономический эксперт, специально для Главреда