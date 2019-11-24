Эпоха "звездных войн" уже началась

Китай, Россия и США активно развивают образцы вооружения, способные либо действовать против космических объектов, либо осуществлять нападение из космоса.
Космос уже сегодня является областью, где происходит противостояние супердержав. Теперь вот НАТО на официальном уровне признает космос сферой военной деятельности.
По сути, космическое пространство – это пятая сфера военных действий наряду с сушей, воздухом, морем и киберпространством. Именно в этих пяти сферах в настоящее время применяются новые решения и технологии. И именно в них формируются стратегии боевых действий.
Раньше космос рассматривался в основном как пространство для получения информации с помощью разведывательных спутников. И долгое время он оставался нейтральным боевым компонентом.
Читайте такжеЕго больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуальноОднако сегодня ситуация изменилась. Развитие, в частности, ракетных вооружений, гиперзвукового оружия, а также трансформация спутниковой деятельности привели к тому, что космос стал сферой, где происходит противостояние. Потому что, когда ракеты за счет гиперзвука выходят в космическое пространство и остаются там на протяжении длительного времени, имея возможность в любой момент нанести удар сверху, спутники из разведывательных аппаратов превращаются в таковые, которые способны угрожать другим спутникам.
Так, недавно в американской военной прессе был опубликован анализ действий России. Речь шла о том, что она развивает спутники, которые могут представлять угрозу для других спутников, приближаясь к ним на недопустимо короткие дистанции и влияя на их работу.
Собственно, такие же меры предпринимает и Китай, который развивает не только собственное вооружение, которое способно действовать из космоса, но и средства, способные сбивать вражеские спутники, нарушая систему связи, разведки и т.п.
Так что космос уже стал сферой военной деятельности и противостояния. И теперь вопрос в том, как установить определенные правовые рамки для этой деятельности в космосе.
Долгий период времени, когда была Холодная война, заявления о том, что не нужно превращать космос в сферу военного противостояния, звучали очень часто. И тогда действовали некоторые ограничения. Однако эти ограничения, скорее, были обусловлены неспособностью широко использовать технологии для превращения космоса в сферу противостояния. А на сегодня технологии настолько продвинулись вперед, что просто необходимо искать и формулировать новые правовые ограничения.
В любом случае, решение стран НАТО признать космос сферой военной деятельности является лишь первым шагом. И не факт, что этот шаг будет действенным.
Читайте такжеУкраина либо вступит в НАТО, либо в Россию областямиВедь что происходит… Фактически сегодня из-за действий России развалилось множество договоров, призванных контролировать вооружения: Договор о стратегических наступательных вооружениях, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и др. В результате теперь любые договора не внушают доверия, поскольку доказали свою неэффективность в виду жесткого игнорирования их странами-подписантами, в том числе и Российской Федерацией.
Потому рассчитывать на то, что страны НАТО примут определенный договор относительно использования космического пространства, который, в частности, будут добросовестно выполнять Россия и Китай, едва ли стоит. А если так, то это значит, что страны Альянса будут вынуждены искать варианты противодействия России и Китаю, в том числе и в космическом пространстве.
Так что заявления о том, что нужно ограничивать использование космоса как сферу военной деятельности, неизбежно столкнутся с суровой реальностью, где нужно будет искать технологические способы, которые бы ограничили деятельность стран, представляющих угрозу для стран НАТО.
Как известно, в России решение НАТО признать космос одной из сфер военной деятельности, восприняли весьма эмоционально. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это приведет к "превращению космоса в арену вооруженного противостояния" и способно привести к "гонке вооружения в космическом пространстве".
Однако, говоря об оценке данного решения НАТО Российской Федерацией, мы должны помнить о том, что слова и действия России могут быть прямо противоположными, полярными. В последнее время Россия предпринимает шаги, которые угрожают спутниковой деятельности других стран, которая, в свою очередь, никому не несут потенциальной угрозы. Россия разработала средства радиолокационной борьбы, которые направлены на парализацию работы спутников, обеспечивающих систему связи GPS для американской армии, а также европейских стран. Россия разрабатывает и уже запускает спутники, которые нацелены на снятие данных со спутников военного назначения других стран. И Россия заявляет о разработке кибероружия, которое также угрожает спутникам…
Почему я так много говорю о спутниках – потому что вся система управления армиями стран НАТО и США связана с системой GPS и системой передачи данных в больших объемах. Если же уничтожить все спутники, то все армии стараниями РФ станут "слепыми" и "глухими".
Читайте такжеГлавное вступить в НАТО, и всё будет в шоколадеИменно это и формирует заинтересованность РФ в параличе спутниковых групп стран НАТО и США. Это – один из приоритетов РФ в формате противостояния тому технологическому преимуществу, которое сегодня на стороне США, а, значит, и опосредованно на стороне стран НАТО.
Если говорить о политическом аспекте, то из-за разрушения системы международных договоров Россией (прежде всего, речь идет о разрушении базовых принципов неприкосновенности территориальных границ и выходе России из ДРСМД) существенно разбалансирован каркас международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Получается, что об исчезновении баланса сейчас говорит Россия, которая сама же спровоцировала "гонку вооружения" и подняла градус недоверия на европейском континенте своими действия в отношении Грузии и Украины.
Потому заявления со стороны РФ, на мой взгляд, должны восприниматься как слова агрессора, который что бы ни говорил, действует все равно на обеспечение политики доминирования в Европе, не брезгуя при этом задействовать силу – либо реальную, либо скрытую.
По сути, в технологическом смысле эпоха "звездных войн" уже началась. Технологический уровень связан с возможностями гиперзвука и его использованием в военных целях, с увеличением количества ракет, которые можно запускать в космос, с наращиванием средств, которые способны уничтожать группы спутников. Собственно, все это уже превратило космос в сферу военной деятельности и противостояния.
Такова реальность сегодняшнего дня, потому что основные страны, в частности, Китай, Россия и США, развивают образцы вооружения, которые способны либо действовать против космических объектов, либо осуществлять нападение из космоса. Этими программами занимаются, по крайней мере, три ведущие страны, пытаясь выйти в сферу космоса и доминировать там. Эту деятельность названные страны ведут уже довольно давно.
Мир пришел к пониманию того, что эта деятельность достигла существенных результатов, и только после этого начал говорить о каких-то правовых ограничениях. Боюсь, что с этим мы уже опоздали... А когда Россия еще и разрушила систему договоров в сфере контроля над вооружениями, загнать всех в какие-то правовые рамки ведения переговоров о вооружениях будет чрезвычайно сложно.
Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании DefenseExpress, эксперт по вопросам оборонных технологий, специально для Главреда