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Как Украине подготовиться к мировому кризису

Игорь Гарбарук

Международный эксперт, экономист

25 ноября 2019, 08:42

У Украине мировой кризис докатиться немного позже, чем до других стран.

кризис, экономика, доллар
Мировой экономический кризис может начаться уже в 2020 году / vestifinance.ru

Если верить заявлениям крупнейших финансовых институций – МВФ, Мирового банка – предусматривается, что в 2020 году или с 2020 года может обостриться ситуация с глобальными торговыми войнами. Например, США-Китай, Европа-США, США-Канада.

Мы должны понимать, что в США существует самая большая экономика мира, которая производит 24 с небольшим процента мирового ВВП. Соответственно, США и другие ведущие страны своей политикой приводят к большой нестабильности в мире. Китай пытается выйти на первые позиции, со счетов также нельзя сбрасывать и африканский регион, потому что, например, Нигерия и еще 15 стран, объединившихся вокруг нее тоже могут угрожать мировой гегемонии. Потому все эти риски могут быть воплощены в жизнь, как это уже случалось в 2008 или 1998 году.

Все эти кризисы перманентно раз в 10 лет происходят. И готовится к этому, в первую очередь, должны не рядовые украинцы, а украинское правительство. И вместо россказней о росте 40% ВВП делать все для того, чтобы развивать экономику. Сделать это можно за счет развития промышленности и стимулирования внутреннего потребления. Иными словами, мы должны работать не на то, чтобы люди выезжали из страны, а чтобы они работали внутри нее и здесь тратили свои деньги. Если мы с вами не будем ходить к парикмахеру, покупать хлеб у пекаря, который его испек, покупать продукты у фермера, экономика внутри страны будет уменьшаться и слабеть.

Читайте такжеАмериканский кризис может перекинуться на УкраинуИ так как у нас экспортно-сырьевая экономика, мы на сегодня зависим от внешних факторов. Но даже если и начнется мировой кризис, то перебоев с какими-то товарами у нас не дойдет, так как на сегодняшний мы потребляем более 80 процентов товаров продуктовой группы собственного производства и лишь около 15 процентов - импортной.

Но у нас могут возникнуть другие проблемы. Например, мы экспортируем огромное количество товаров продуктовой группы и, соответственно, если мировые цены на нее будут расти (а это возможно в условиях мирового кризиса), соответственно, отечественные трейдеры, которые продают, к примеру, зерно, за границу, они поднимут цены на внутреннем рынке.

Кроме того, черные металлы также не будут нужны, если экономика будет ужиматься. И если строительство на внутренних рынках будет сокращаться, то и количество валюты, которая будет поступать в Украину от их продажи, тоже существенно сократиться.

То же касается и наших граждан, которые работают за рубежом – в условиях кризиса, они могут первыми попасть под сокращение и тогда они будут возвращаться назад в Украину и требовать работы, которой внутри страны нет. Соответственно, не будет и отчислений из-за рубежа.

И кризис за счет этого тоже будет усиливаться. Но за счет того, что мы - экономика стран третьего мира, к нам мировой кризис докатиться немного позже, чем до других стран.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, специально для Главреда

экономика мировой кризис Игорь Гарбарук
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