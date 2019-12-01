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Газовый цинизм

Руслан Бортник

политолог

1 декабря 2019, 06:42

Пока весь мир ищет дешевые энергоносители и торгуются за каждый цент, Нафтогаз и компания продают Украине газ по спекулятивным рыночным ценам.

Газ
Газ / УНИАН

В последние дни едва ли не на каждом заборе фейсбука читаю волания - "Зеленский не лезь в газовый бизнес без тебя разрулят", "нам не нужна российская скидка", "Коболев самый лучший", "нельзя прощать Стокгольмский арбитраж" и, самое любимое - "низкие цены на газ консервируют экономическую отсталость Украины".

Так и подмывает спросить — циничные чебурашки, живущие на деньги некоторых олигархов и иностранные гранты, имеющие паспорта и виды на жительство - Вы совсем свой народ не уважаете, считаете его тупыми овцами?

Что Вы можете предложить взамен?

Читайте такжеКак Нафтогаз пять лет загонял Украину в западнюЗа 5 лет высоких цен на газ какой экономический прогресс и модернизацию показала наша экономика, когда вы рулили страной? Где экономический расцвет? Деиндустриализация - машиностроение, химия умерли; внешние рынки во многом утеряны, тарифы выросли в 10 раз, коррупция расцвела — высокие цены на энергоносители буквально удушили нашу экономику, выжали соки с нашего среднего класса и не только. Ведь они заложены в цену каждого товара и услуги в Украине.

Это понимают всюду в мире — именно поэтому ЕС (Германия, Венгрия), Китай и другие страны, мыслящие категориями национального интереса, ожесточенно борются за дешевые энергоносители — несмотря ни на что строят новые газопроводы (пока мы уничтожаем старые), люто торгуются со странами-экспортерами за каждый цент цены — ведь это одно из главнейших конкурентных преимуществ на мировых рынках. А вы нам о "бижутерии" - рыночных ценах, реформах, конкуренции … - рассказывали 5 лет, пока "западные партнеры" и деятели Нефтегаза зарабатывали на "реверсах" и "псевдореверсах".

Читайте такжеКак Газпром может отомстить Украине за поражение в судеПри этом мне все равно откуда мы будем получать дешевый газ — от ЕС(пускай дадут скидку мы же партнеры), США (пускай дадут скидку мы же партнеры) или наши крикуны станут производить его самостоятельно.

Обеспечьте его национальной экономике и она начнет расти, сюда придут инвестиции, а тарифы для украинцев упадут. Обеспечьте его реально — в трубе, а не виртуально, как "стокгольмские фантики".

И мне все равно какой украинский Президент об этом договорится - номенклатурщик, красный директор, банкир, завхоз, олигарх или комик.

газ Нафтогаз тарифы на газ Руслан Бортник Украина
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