Путин сделал коварный, но давно ожидаемый шаг

Путин усиливает давление на Зеленского перед "нормандской" встречей / Reuters

Возможно те, кто читают меня, помнят: я всегда утверждал, что т. н. ДНР и ЛНР обязательно предъявят территориальные претензии на всю административную территорию Донецкой и Луганской областей.

Почему?

Потому что в свое время референдум о независимости от Украины они проводили на всей территории этих областей и получили положительный результат. Это и послужит юридическим основание для территориальных претензий с их стороны.

Так это и произошло! Путин долго держал этот козырь в рукаве и решил поднять ставки накануне Нормандской встречи. Помимо очевидного давления на Зеленского его цель - подыграть пророссийским силам в Украине и вызвать масштабный политический кризис.

Читайте также"Попытка напугать": Гиркин назвал причину принятия в "ДНР" закона о госграницеОтныне мы живем уже в другой реальности: нам, по сути, предъявили территориальные претензии, а означает что война в любой момент может получить дополнительный импульс и новый смысл для обеих сторон.

Момент Путин выбрал точный: у нас неопытный президент, очень слабое правительство, несерьезный парламент и плохие отношения с США и ЕС.

Мой среднесрочный прогноз (3-4 года) остается неизменным:

1. Украина не способна реинтегрировать ЛДНР

2. Отношения с Россией будут ухудшаться, вплоть до войны по типу российско-грузинской войны 2008 г.