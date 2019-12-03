Билет в один конец, или Зачем боевики раскачивают лодку на Донбассе

Боевики пытаются диктовать очередные условия Киеву / Reuters

Накануне встречи Нормандской четверки в Париже, намеченной на 9 декабря, в непризнанных республиках распоясались не на шутку. Во-первых, местные "депутаты" приняли закон, которому границы ОРДО закрепляются в пределах всей Донецкой области Украины, а также собрались полностью исключить украинский язык и сделать государственным русский язык.

С одной стороны, подобные заявления – это попытка поиска компромисса - то есть, найти те точки, в обсуждении которых заинтересованы все стороны.

Понятно, что с такой постановкой вопроса о языке, вбивается очередной клин. И граница по всей территории Донецкой области – это чисто политическое решение и, по сути, демонстрация позиции российской стороны. Их позиция – особый статус Донбасса в виде федеративных отношений с Украиной, проведение выборов и все то, что указано в Минских соглашениях.

Читайте такжеНовые переговоры по Донбассу: чего ждать УкраинеИ президент Владимир Зеленский уточнил, что позиция официального Киева по этим вопросам отличается. Например, если по обмену пленными и перемирию стороны могут достичь компромисса, как показала затея с отводом войск, то во всем остальном я буду скептиком в плане того, что удастся чего-то достичь.

Поскольку Зеленский видит особый статус Донбасса только в рамках децентрализации, которая ведется в стране и ни о чем другом речи быть не может. И президент намерен преодолеть ситуацию "ни мира, ни войны", которая долгое время существует на неподконтрольных территориях. По крайней мере, он четко дал понять, что никакой капитуляции и зрады в Париже не будет, так как есть красные линии, которые он не станет переходить.

Соответственно, выдвижение таких условий – это торпедирование компромиссов. На это надо смотреть как на политическую технологию. Потому что даже если предположить, что стороны договорились и Донбасс тем или иным образом реинтегрируется даже на условиях, прописанных в Минске, которые неприемлемы украинской стороне, вся "верхушка" этих республик понимает, что у них останется билет в один конец – в Россию.

И отсюда идут определенные месседжи в Донецке и Луганске о том, что лучший вариант – это воссоединиться с РФ. И понятно, что мирный процесс именно по этой причине будет торпедироваться, тем более, что у них есть союзники среди ястребов в российском руководстве, которое поддерживают жесткую линию по отношению к Украине. Ведь если бы это была чистой воды импровизация лидеров самопровозглашенных республик, то они могли бы уже пойти по пути Плотницкого, Гиви и Моторолы, в чьем случае самодеятельность пресекли.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда