После разгрома Путина пропагандисты-мудозвоны захлебнулись желчью

Владимир Путин / Reuters

У меня есть несколько маркеров российской пропаганды - ряд ресурсов, на которых появляются тезисы, через некоторое время становящимися мейнстримными для всей современной геббельсовской машины лучей добра, распространяемых нашими вечерними, дневными и ночными мудозвонами. На современном волапюке это называется "темник".

Они не подвели и на этот раз - по итогам нормандской встречи уже обкатывается новая легенда - гениальный Вождь и Учитель переиграл всех, теперь Украина будет вынуждена забирать обратно Донбасс, который станет занозой и проводником интересов Кремля. Таким смотрящим за Украиной. Тайным агентом. Ну, и все такое. Педалируется тема нелояльного Киеву населения, которое станет российской пятой колонной. В общем, как всегда, очередная надпись на очередном рейхстаге.

Смысл тезисов в том, что теперь должен начинаться аккуратный разворот пропаганды от темы "Русские своих не бросают" и "От мертвого осла вам уши, а не Донбасс" к совершенно другой - обоснованию, почему Донбасс нужно вернуть в родную гавань, как брандер - начиненный взрывчаткой. Чтобы он там все разнес, как Бронн Черноводный спалил нафиг весь флот Станиса Баратеона.

Все это очень поэтично, но никакого отношения к реальности не имеет. Донбасс становится такой же военно-политической катастрофой Путина, как и Сирия. И там, и там Путин не сумел добиться исходных задач, которые и стали причиной для агрессии.

В Сирии Путин пытался принудить Турцию к согласию на первоначальный проект Турецкого потока в четыре трубы, и полностью Читайте такжеПутин будет мстить за унижение в Парижепровалил политическую задачу этой войны. Донбасс должен был стать основанием для полного и безоговорочного прекращения транзита через территорию Украины - а теперь обсуждаются параметры транзитного договора. Проблема путинского режима в том, что эти ребята не в состоянии держать язык за зубами. Они предельно откровенно заявляют свои цели, а потом, когда провал уже не скрыть, вынуждены делать вид, что всё идет по плану. С украинским транзитом ровно та же история - слишком откровенно была заявлена задача полного отказа от него, чтобы теперь пытаться выдать нужду за добродетель.

Стратегически Путин проигрывает всегда, всем и везде. Если вернуться к аналогиям "Игры престолов", то он повторяет историю Роба Старка - выигравшего несколько сражений, но проигравшего войну.

И, кстати, закончившего очень даже печально. Если у человека нет стратегического мышления - то неудивительно, что результат выглядит именно так. Впрочем, откуда стратегическое мышление у человека, которого готовили профессионально лишь к одной работе - со стукачами. Чем он и занимался в период своей "разведывательной деятельности" в Восточной Германии. Что такого в ГДР нужно было разведывать - до сих пор загадка. Вряд ли для работы с сексотами КГБ тестировал и отбирал людей с таким мышлением - скорее, наоборот, оно было только помехой.

Читайте такжеНормандский саммит был первым и последним с участием ЗеленскогоПоражение всегда выглядит одинаково. Гитлер, откатываясь назад, оставлял за собой выжженную землю. Путин занимается тем же самым - выжигает всё, где он потерпел поражение. Услужливая пропаганда ведет себя ровно так же, как и 70 лет назад, объясняя катастрофу стратегической необходимостью для будущего победоносного рывка вперед. Та же причина у кремлевской камарильи и на российском направлении - они сжигают страну, уничтожая ее, просто потому, что стратегически режим проигрывает. А потому ведет себя аналогично. Парадокс в том, что фюреры сами начинают верить в ту же ахинею, которой кормят народ. И даже сидя в бункере под бомбами, бредят о скорой победе.