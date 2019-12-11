  1. Главная
  3. Мнения

Путин крепко держит Украину за хвост

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

11 декабря 2019, 06:55

Не стоит рассчитывать на прекращение огня на Донбассе до конца года, потому Россию такой вариант совершенно не устраивает.

Путин Макрон Меркель Зеленский
Полковник запаса дал оценку договоренностям в сфере безопасности, достигнутым на встрече лидеров нормандской четверки / Reuters

Договоренности, касающиеся разведения сил и прекращения огня, которые были достигнутые в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, вызывают лишь скепсис.

Во-первых, обмен пленными по формуле "всех на всех", который должен состояться до конца 2019 года.

Прежде всего, нет никаких военнопленных, так как нет официальных боевых действий и официальной войны. Есть незаконно удерживаемые граждане, и статус военнопленных и незаконно удерживаемых граждан – совершенно разный.

Каждый раз мы меняем незаконно удерживаемых граждан, иногда – по формуле "всех на всех". Однако мы даже не успеваем закончить один обмен, как у России уже есть новый список задержанных украинцев.

Читайте такжеТеперь Путин будет мстить УкраинеПо разным оценкам, на оккупированной части Луганской и Донецкой, а также в Крыму остается около 4-5 миллионов граждан Украины. Грубо говоря, пока Россия их всех не выменяет, у нее список не закончится. Там все просто: они выходят на улице, ловят людей, предъявляют им какие-то обвинения и включают в список на обмен.

Возникает вопрос – а кого меняем мы? Чтобы состоялся последний обмен, когда домой вернулись украинские моряки, Сенцов, Кольченко и другие, мы даже выкрали Цемаха с той стороны, привезли его сюда и затем отдали России. Мы еще раз проведем манипуляцию с Цемахом?

Все эти планы вызывают скепсис, потому что не представляю, кого наши собираются отдавать России, кого обменивать. Обменять всех заключенных, которые захотят переехать в Россию для отбывания наказания там, на наших граждан – это утопическая идея.

Во-вторых, договоренность о полном прекращении огня до конца 2019 года я оцениваю крайне отрицательно. Россию такой вариант совершенно не устраивает, потому выполнять эти договоренности она не будет. Ведь прекращение огня будет значить завершение конфликта, а, значит, и потерю политического влияния России на Украину. Пока что Москва этой войной держит Украину за хвост. А если прекратить огонь, то никакого влияния России на Украину не останется.

Даже если мы разведем войска на сто километров, диверсии и подрывы противника на нашей территории не прекратятся.

Россия вообще всеми силами пытается выскользнуть из минского процесса, а Украину заставляет выполнять Минское соглашения вплоть до буквы. Сама же Москвы старается уйти от ответственности, говоря: "Вот есть боевики "Л/ДНР" – с ними и разговаривайте".

Чем дольше мы будем "тянуть резину" с признанием России стороной конфликта, тем больше у нас шансов проиграть эту войну окончательно.

В Париже президенты России и Украины сверили позиции. Большего ожидать от этой встречи не было смысла. Каждый теперь понимает, кто чего хочет и чего добивается. А дальше – посмотрим. К слову, по сводкам, три военнослужащих ВСУ погибли на Донбассе, подорвавшись на мине, пока длились переговоры "нормандской четверки". То есть для России прекращение огня – это вообще неприемлемый пункт.

У нас есть только один шанс прекратить огонь: признать войну войной и потребовать миротворческий контингент. Без рефери, без третьей независимой стороны, которая выступит гарантом выполнения обоими сторонами договоренностей, мы никогда не добьемся полного прекращения огня.

В-третьих, на встрече в Париже договорились об очередном разведении сил по трем точкам. Разводить силы по трем пунктам каждые несколько месяцев поочередно – это ненормальная практика. Это – извращение понятий ведения войны.

Читайте такжеПутин никогда не простит Зеленскому унижения в ПарижеОпять-таки, без третьей стороны, без посредника разведение сторон будет невозможным, и все эти потуги не дадут результата.

Например, мы отводим мотопехотные подразделения и убираем возможность стрельбы из стрелкового оружия. При этом мы создаем "серую зону", никем не контролируемую, в которой начинают действовать диверсионно-разведывательные группы – вот и весь результат. Дальность стрельбы артиллерии – 25-30 километров, точно так же остается актуальной возможность прилета снарядов... То есть, если Россия начнет лупить из артиллерии по нашим позициям, то совершенно все равно – отведены они на километр, на два или на пять, результат будет один.

В-четвертых, в Париже решили расширить мандат СММ ОБСЕ, чтобы она могла осуществлять круглосуточное наблюдение. В этом тоже нет никакого смысла. Ведь ОБСЕ никогда в жизни не возьмет на себя обязанность по соблюдению договоренностей. ОБСЕ – это мониторинговая миссия, которая просто наблюдает за ситуацией. Правда, теперь будет наблюдать и днем и ночью. Но какая разница? За пять лет мы в совершенстве изучили то, как работает ОБСЕ: когда надо, миссия видит нарушения одной из сторон и фиксирует обстрелы, когда не надо – не видит. Особенно когда ведутся обстрелы украинских позиций противником, ОБСЕ становится на удивление слепо.

Так что нет никакой разницы, что СММ ОБСЕ будут сидеть круглосуточно семь дней в неделю в зоне ООС, что сейчас она приезжает только в дневное время...

Вспомните, когда начиналось первое разведение сил, ОБСЕ проводила мониторинг. И тогда было совершено две провокации против миссии ОБСЕ: подрыв на фугасе и обстрел миссии. Тогда ОБСЕ просто убрала оттуда своих людей, потому что не хочет платить компенсации за травмы или гибель своих офицеров.

Точно так же будет и сейчас: достаточно будет двух-трех провокаций – и ОБСЕ прекратит круглосуточный мониторинг, и мы вернемся на исходные позиции.

Читайте такжеПорошенко после саммита может быть доволен ЗеленскимЕще один очень важный момент, о котором нельзя не сказать. На сегодняшний день президент Зеленский повернулся спиной к ВСУ. Армия разваливается на глазах, ставятся на паузу все процессы реформирования, офицеры пишут рапорты, а контрактники уходят, после ротации из зоны ООС до 90% личного состава увольняется...

Но ведь страна, которая не в состоянии себя защитить, вынуждена идти на компромиссы. Основу национальной безопасности составляет боеспособность вооруженных сил. Если бы Зеленский поехал в Париж, зная, что достаточно одного его приказа и одной военной операции, чтобы очистить украинскую территорию от российских войск, то, поверьте, переговоры шли бы совершенно в другом ключе, и результат был бы другой.

Так что все договоренности, касающиеся вопросов безопасности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", вызывают только скепсис. Позитивом является лишь обмен мнениями президентов. Хотел Зеленский посмотреть Путину в глаза. Посмотрел – теперь знает, чего хочет Путин. И свою позицию он высказал.

Нужно отдать должное Зеленскому: он – молодец в том смысле, что четко отстоял вопрос национальных интересов Украины и впервые за шесть лет высказал четкую позицию Украины: никаких изменений в Конституцию и никаких территориальных уступок.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Донбасс ОБСЕ обмен нормандская четверка Владимир Зеленский нормандский формат прекращение огня Ангела Меркель Владимир Путин война на Донбассе Олег Жданов разведение сил Эммануэль Макрон нормандские переговоры встреча в нормандском формате
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:14
Астролог напророчил закрытие передачи пропагандистки Скабеевой
07:00
"Остановит войну": в РФ возложили надежду на Зеленского
06:55
Путин крепко держит Украину за хвост мнение
06:36
Как не поправиться на Новый год 2020: названы продукты-"убийцы" фигуры
06:19
Полная Луна долгой ночи: чем опасно последнее полнолуние 2019 года
05:47
Новогодние прически 2020: самые модные укладки на длинные, средние и короткие волосы - фото Фото
05:22
"Слабость духа": в ПЦУ развеяли миф о популярном в Украине обереге
04:58
Энергия победы: астролог рассказала, на кого в декабре обрушится водопад денег
04:29
"Сказочноебали, грудь увеличила?": Шурыгина показала грудь на отдыхе
04:28
Прелюдии не при людях: топ-3 способа "разогреть" женщину перед сексом
04:01
78 камер в штанах: украинец незаконно пытался ввезти в страну 26 смартфонов iPhone 11 Pro Видео
03:15
Эксперт объяснил главную "фишку" избирательной кампании Зеленского
02:34
На Львовщине лоб в лоб столкнулись школьный автобус и Peugeot
01:53
"Хотел-любил": Батрутдинов рассказал, как баловался групповым сексом
01:09
Как похудеть к Новому году: топ-11 действенных советов
00:59
Белла Хадид без белья показала упругую грудь в прозрачной накидке Фото
00:29
11 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Сойкин день с деньгами
10 декабря, вторник
23:58
На месте пожара в одесском колледже произошел обвал
23:26
"Подарил часть территории, черти вы полуразвитые": у Порошенко объяснили подписание "минска"
22:39
"Не наступила эрекция": обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко пошел в отказ
22:05
Россия распахнула объятия: украинцам упростят получение гражданства
22:00
"Слишком": Зеркаль указала на "минусы" встречи Зеленского и Путина Видео
21:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крупный "гемор", подпитка любовью и перемены
21:48
Яркий маникюр зима 2020: самый красивый красный новогодний маникюр 2020 - фото Фото
21:45
В больнице Кривого Рога произошло жуткое ЧП: все подробности
21:42
Спасибо Петру Алексеевичу за "зраду" и капитуляцию мнение
21:40
Продлить особый статус Донбасса: в Раду внесли проект закона
21:30
Усик поднялся в рейтинге WBC
21:20
В Украине избрали меру пресечения члену партии Путина
21:05
Маркевич: У меня были предложения из Франции, Германии и Турции после финала Лиги Европы
21:01
"Не специально": в России признались во лжи против Украины
20:39
Звезда Лацио стал жертвой грабителей
20:38
Крепкие морозы и снег: синоптики дали новый прогноз погода на Рождество
20:36
Теперь Путин будет мстить Украине мнение
20:11
Сборная Украины сыграет против чемпиона мира
19:57
"Атака на ЕС": в Германии снова встали на защиту газопровода в обход Украины
19:35
"Россия поставила деньги выше морали" - резкое заявление главы USADA
19:32
Вывести войска и не помогать боевикам: в НАТО призвали Россию остепениться
19:27
"Никто не запретит": в Крыму зашкварились из-за "крымской резолюции"
19:22
Юрий Лужков умер: главные факты о бывшем мэре Москвы Видео
19:02
"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в Париже
19:00
Цвет из иных миров: Дата выхода и трейлер 18+
18:59
Путин прокомментировал решение WADA дисквалифицировать Россию
18:45
"Минута молчания": в США встретились Помпео и Лавров Фото
18:32
Манчестер Юнайтед отправит скаутов на матч УПЛ - журналист Видео
18:30
Создавали "Гестапо": няш-мяш Поклонская разразилась фейками об Украине
18:25
В Киеве на Крещатике похитили 12-летнюю девочку: все подробности
18:19
После Парижа Путин попрет на Зеленского всерьез мнение
18:18
Комаровский назвал главные симптомы гриппа
18:09
"Соловьиный помет трус": Захарова призвала Зеленского пустить журналистов "русии" на Донбасс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять