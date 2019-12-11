Путин крепко держит Украину за хвост

Полковник запаса дал оценку договоренностям в сфере безопасности, достигнутым на встрече лидеров нормандской четверки / Reuters

Договоренности, касающиеся разведения сил и прекращения огня, которые были достигнутые в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, вызывают лишь скепсис.

Во-первых, обмен пленными по формуле "всех на всех", который должен состояться до конца 2019 года.

Прежде всего, нет никаких военнопленных, так как нет официальных боевых действий и официальной войны. Есть незаконно удерживаемые граждане, и статус военнопленных и незаконно удерживаемых граждан – совершенно разный.

Каждый раз мы меняем незаконно удерживаемых граждан, иногда – по формуле "всех на всех". Однако мы даже не успеваем закончить один обмен, как у России уже есть новый список задержанных украинцев.

Читайте такжеТеперь Путин будет мстить УкраинеПо разным оценкам, на оккупированной части Луганской и Донецкой, а также в Крыму остается около 4-5 миллионов граждан Украины. Грубо говоря, пока Россия их всех не выменяет, у нее список не закончится. Там все просто: они выходят на улице, ловят людей, предъявляют им какие-то обвинения и включают в список на обмен.

Возникает вопрос – а кого меняем мы? Чтобы состоялся последний обмен, когда домой вернулись украинские моряки, Сенцов, Кольченко и другие, мы даже выкрали Цемаха с той стороны, привезли его сюда и затем отдали России. Мы еще раз проведем манипуляцию с Цемахом?

Все эти планы вызывают скепсис, потому что не представляю, кого наши собираются отдавать России, кого обменивать. Обменять всех заключенных, которые захотят переехать в Россию для отбывания наказания там, на наших граждан – это утопическая идея.

Во-вторых, договоренность о полном прекращении огня до конца 2019 года я оцениваю крайне отрицательно. Россию такой вариант совершенно не устраивает, потому выполнять эти договоренности она не будет. Ведь прекращение огня будет значить завершение конфликта, а, значит, и потерю политического влияния России на Украину. Пока что Москва этой войной держит Украину за хвост. А если прекратить огонь, то никакого влияния России на Украину не останется.

Даже если мы разведем войска на сто километров, диверсии и подрывы противника на нашей территории не прекратятся.

Россия вообще всеми силами пытается выскользнуть из минского процесса, а Украину заставляет выполнять Минское соглашения вплоть до буквы. Сама же Москвы старается уйти от ответственности, говоря: "Вот есть боевики "Л/ДНР" – с ними и разговаривайте".

Чем дольше мы будем "тянуть резину" с признанием России стороной конфликта, тем больше у нас шансов проиграть эту войну окончательно.

В Париже президенты России и Украины сверили позиции. Большего ожидать от этой встречи не было смысла. Каждый теперь понимает, кто чего хочет и чего добивается. А дальше – посмотрим. К слову, по сводкам, три военнослужащих ВСУ погибли на Донбассе, подорвавшись на мине, пока длились переговоры "нормандской четверки". То есть для России прекращение огня – это вообще неприемлемый пункт.

У нас есть только один шанс прекратить огонь: признать войну войной и потребовать миротворческий контингент. Без рефери, без третьей независимой стороны, которая выступит гарантом выполнения обоими сторонами договоренностей, мы никогда не добьемся полного прекращения огня.

В-третьих, на встрече в Париже договорились об очередном разведении сил по трем точкам. Разводить силы по трем пунктам каждые несколько месяцев поочередно – это ненормальная практика. Это – извращение понятий ведения войны.

Читайте такжеПутин никогда не простит Зеленскому унижения в ПарижеОпять-таки, без третьей стороны, без посредника разведение сторон будет невозможным, и все эти потуги не дадут результата.

Например, мы отводим мотопехотные подразделения и убираем возможность стрельбы из стрелкового оружия. При этом мы создаем "серую зону", никем не контролируемую, в которой начинают действовать диверсионно-разведывательные группы – вот и весь результат. Дальность стрельбы артиллерии – 25-30 километров, точно так же остается актуальной возможность прилета снарядов... То есть, если Россия начнет лупить из артиллерии по нашим позициям, то совершенно все равно – отведены они на километр, на два или на пять, результат будет один.

В-четвертых, в Париже решили расширить мандат СММ ОБСЕ, чтобы она могла осуществлять круглосуточное наблюдение. В этом тоже нет никакого смысла. Ведь ОБСЕ никогда в жизни не возьмет на себя обязанность по соблюдению договоренностей. ОБСЕ – это мониторинговая миссия, которая просто наблюдает за ситуацией. Правда, теперь будет наблюдать и днем и ночью. Но какая разница? За пять лет мы в совершенстве изучили то, как работает ОБСЕ: когда надо, миссия видит нарушения одной из сторон и фиксирует обстрелы, когда не надо – не видит. Особенно когда ведутся обстрелы украинских позиций противником, ОБСЕ становится на удивление слепо.

Так что нет никакой разницы, что СММ ОБСЕ будут сидеть круглосуточно семь дней в неделю в зоне ООС, что сейчас она приезжает только в дневное время...

Вспомните, когда начиналось первое разведение сил, ОБСЕ проводила мониторинг. И тогда было совершено две провокации против миссии ОБСЕ: подрыв на фугасе и обстрел миссии. Тогда ОБСЕ просто убрала оттуда своих людей, потому что не хочет платить компенсации за травмы или гибель своих офицеров.

Точно так же будет и сейчас: достаточно будет двух-трех провокаций – и ОБСЕ прекратит круглосуточный мониторинг, и мы вернемся на исходные позиции.

Читайте такжеПорошенко после саммита может быть доволен ЗеленскимЕще один очень важный момент, о котором нельзя не сказать. На сегодняшний день президент Зеленский повернулся спиной к ВСУ. Армия разваливается на глазах, ставятся на паузу все процессы реформирования, офицеры пишут рапорты, а контрактники уходят, после ротации из зоны ООС до 90% личного состава увольняется...

Но ведь страна, которая не в состоянии себя защитить, вынуждена идти на компромиссы. Основу национальной безопасности составляет боеспособность вооруженных сил. Если бы Зеленский поехал в Париж, зная, что достаточно одного его приказа и одной военной операции, чтобы очистить украинскую территорию от российских войск, то, поверьте, переговоры шли бы совершенно в другом ключе, и результат был бы другой.

Так что все договоренности, касающиеся вопросов безопасности, достигнутые на встрече в "нормандском формате", вызывают только скепсис. Позитивом является лишь обмен мнениями президентов. Хотел Зеленский посмотреть Путину в глаза. Посмотрел – теперь знает, чего хочет Путин. И свою позицию он высказал.

Нужно отдать должное Зеленскому: он – молодец в том смысле, что четко отстоял вопрос национальных интересов Украины и впервые за шесть лет высказал четкую позицию Украины: никаких изменений в Конституцию и никаких территориальных уступок.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда