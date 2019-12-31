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Безобразная политика НБУ: из-за чего возможен резкий обвал гривны в 2020 году

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
31 декабря 2019, 10:30

Политика искусственного укрепления национальной валюты – опасна, так как может привести к кризису в Украине.

Гривна обвалилась до исторического минимума
Эксперт рассказал, что ждет гривну в 2020 году / УНИАН

Стоимость гривны по отношению к доллару сейчас искусственно занижена. Это достигается благодаря наплыву спекулятивного капитала, заходящему благодаря нашим облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Схема работает так: иностранные спекулянты продают доллары, чтобы купить наши облигации, дабы затем – после получения прибыли – снова скупить доллары и выйти с рынка или реинвестировать.

Именно благодаря такой схеме в Украину около 100 миллиардов гривен.

Искусственно заниженная стоимость гривны привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Ведь курс гривны сейчас – 24 гривны за доллар, а в бюджете заложен на уровне 29,4 гривен за доллар. Разница как раз и составляет недополученные суммы.

Недополучает прибыль и Национальный банк – в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи.

Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

Такая политика опасна, так как может привести к кризису в государстве, потому что падают доходы от деятельности, растет импорт и т.д. При этом торговый дефицит у нас составляет приблизительно 7-8 миллиардов гривен в год. Безусловно, это влияет на стойкость экономики. Не дай бог, начнутся какие-то колебания, это будет очень ощутимо и болезненно. Уже сейчас металлурги заявляют о намерениях сократить производство с 1 января 2020 года...

Все эти колебания моментально ударят по гривне. Потому что, когда нерезиденты начнут массово уходить с рынков, мы получим процесс, обратный тому, что наблюдаем сейчас – резкий обвал гривны по отношению к доллару, потому что иностранные спекулянты начнут массово сбрасывать ОВГЗ. Все это может привести к плачевным результатам и даже к дефолту.

Пока сохраняется нынешняя конъюнктура, говорить об опасности обрушения гривны нет оснований. Но не исключаю, что осенью 2020 года станут возможны разные варианты развития событий в связи с вероятным глобальным экономическим кризисом.

Де-факто из-за попустительства НБУ (именно он упростил порядок вхождения иностранных эмитентов на наш рынок) сейчас падает гривна. Хотя формально Нацбанк вроде бы не при чем. Когда НБУ обслуживает интересы международных спекулянтов, а не государства – это очень неприятная ситуация, которая может привести к обвалу украинского экспорта (это уже начинает происходить – промышленное производство сократилось на 5%), к деиндустриализации, упрощению товаров, которые мы экспортируем, и т.д.

При этом кредитование реальной экономики не происходит из-за завышенной учетной ставки – зачем банкам кредитовать экономику, когда можно уйти в облигации внутреннего государственного займа, получив до 20% прибыли и минуя "головные боли" в виде выдачи кредитов, оформления в залог и оценки рисков?

Так что мы имеем дело с абсолютно спекулятивной моделью. Например, в Аргентине такая модель каждые десять лет заканчивается дефолтом.

Потому можем прямо говорить: НБУ ведет совершенно безобразную политику, обслуживая интересы финансового капитала, а не страны.

Что касается того, что в 2020 году может происходить с курсом евро и долларом, то, в отличие от украинской гривны, у них дела неплохи. Евро должен быть стабилен, так как в Евросоюзе сохраняется положительный платежный и товарный балансы. В США все не так хорошо, как в ЕС, потому что у них большой торговый дефицит. Но американцы могут себе это позволить просто потому, что они – Соединенные Штаты Америки, и именно они эмитируют доллар. Для Штатов не составляет проблемы финансировать свои громадные долги.

Так что нам бы проблемы США и ЕС! Они эмитируют главные валюты в мире, потому и имеют намного более стабильные экономики, нежели наша.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда

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