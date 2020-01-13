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Крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

13 января 2020, 06:55

Тенденция по укреплению нашей национальной валюты едва ли сохранится надолго.

Гривна, доллар
Экономист уверен, что объективных оснований для укрепления гривны в 2020 году нет / slovoidilo.ua

Укрепление курса гривны, которое наблюдалось в последние несколько месяцев 2019 года, в целом является положительным явлением для экономики. Однако это укрепление было достигнуто не за счет эффективной работы Национального банка Украины и украинского правительства, а за счет наращивания заимствований у иностранных кредиторов.

Как известно, с начала 2019 года быстрыми темпами продавались ОВГЗ под 20%, однако никаких оснований для таких высоких процентных ставок не было и нет. Потому это выглядело как попытка помочь тем, у кого есть лишние деньги, то есть внутренним и иностранным кредиторам, получить большие деньги. Так, иностранцы приходили с долларами, скупали гривну и вкладывали эту гривну в облигации, в результате чего долларов на внутреннем рынке становилось все больше и больше. Собственно, поэтому гривна и укреплялась.

Учитывая природу этого процесса, тенденция по укреплению нашей национальной валюты едва ли сохранится надолго. Хотя бы потому что иностранные спекулянты (а именно спекулянты вкладываются в ОВГЗ) никогда не привязываются к какой-то одной стране и, соответственно, вскоре могут отказаться от Украины.

Читайте такжеПочему гривну в 2020 году ждет провалПроцентные ставки по ОВГЗ просто необходимо снижать, потому что бюджет Украины не выдерживает этого – мы тратим около 4 миллиардов гривен на эти облигации и их обслуживание. Если ничего не делать в этом направлении, то будет неизбежен крах бюджета Украины, да и всего государства.

Объективных оснований для дальнейшего укрепления гривны в 2020 году нет.

Когда обрушится гривна, и какими темпами будет происходить падение – сказать сложно. Это будет зависеть от мастерства руководства НБУ – насколько оно сумеет удерживать курс. Пока что невозможно что-либо спрогнозировать, поскольку команда, пришедшая к власти, ничего не рассказывает, не дает правильных прогнозов и ориентиров в своей деятельности – говорит одно, а делает другое. Потому можно ожидать чего угодно. Хотя НБУ обязан обнародовать свою денежно-кредитную политику и предупреждать о своих намерениях. Так делают все центральные банки.

В бюджете на следующий год курс гривны заложен на уровне 27,5 гривен за доллар. Я думаю, что доллар в 2020 году может стоить и 27 гривен, и 29 гривен.

Однако не исключена смена руководства НБУ, после чего будут пересмотрены позиции и цели Нацбанка. Потому есть смысл не торопиться с прогнозами и подождать. Сейчас в украинской экономике играют краткосрочные, а не долгосрочные факторы. Долгосрочные факторы – это, например, процветание экономики и рост объемов прямых иностранных инвестиций. А сегодня Украина ничем таким похвастаться не может.

Если говорить о взаимосвязи курса доллара и евро, то, прежде всего, следует отметить, что страны-участницы валютных зон уже давно договорились между собой о паритетности курсов. В какой-то период времени евро по отношению к доллару рос очень быстрыми темпами, в какой-то – наоборот. Колебания происходили как раз в те моменты, когда случался мировой финансовый кризис, когда был дефолт в США.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисКогда США и Европа договорились об общем регулировании курсов, о привязке курсов, о валютных свопах, их экономики стали более тесно связаны.

Сегодня Трамп пытается вернуть национальный статус экономической политике США и играть, прежде всего, в интересах Штатов. Именно с этой целью он, например, существенно ограничил импорт из-за границы, в том числе из европейских стран. От него можно ожидать самых разных шагов.

Однако не только Трамп руководит экономикой США – ею больше управляет Федеральная резервная система Соединенных Штатов (у банков на Уолл-Стрит свои взгляды и интересы).

Так что, думаю, такая паритетность курсов евро и американского доллара сохранится. Это – долгосрочная конструкция.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, специально для Главреда

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