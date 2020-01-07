Гривна, доллар, евро: что будет с курсом в 2020 году

Экономист объяснил, почему не стоит ожидать изменения экономической политики Украины / ru.golos.ua

Во второй половине 2019 года мы наблюдали укрепление гривны. Однако оно происходило не благодаря положительным процессам в экономике, а в результате спекуляций. Объективные реалии таковы: у нас растет отрицательное торговое сальдо и сегодня составляет практически 8 миллиардов долларов, не выполняется план поступлений в государственный бюджет на 6% и т.д.

Так что укрепление гривны – это не отражение объективного состояния экономики Украины, а результат валютных спекуляций. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, вероятнее всего, закончится срывом курса гривны. Вопрос лишь в том, когда и насколько глубоко провалится гривна.

А пока что валютные спекулянты подешевле скупают "твердые" валюты, чтобы затем подороже их продать. Когда произойдет срыв курса гривны, валютные спекулянты "из воздуха", а точнее – на украинцах, "заработают" огромные "быстрые деньги".

Читайте такжеПочему гривну в 2020 году ждет провалВыстраивая прогноз о том, насколько обвалится гривна, мы можем отталкиваться от того, какой курс заложен в госбюджет на 2020 год. Как известно, изначально на 2020 год курс гривны закладывался на уровне 28,2 гривен за доллар, но к рассмотрению госбюджета-2020 во втором чтении этот показатель был пересмотрен. В итоге, бюджет был принят с курсом 27,5 гривен за доллар на следующий год.

Что одна цифра, что другая относительно нынешнего рыночного курса означает девальвацию гривны, как минимум, на 15%. Выходит, правительство и Нацбанк не просто прогнозируют, а планируют такую девальвацию гривны. И именно это позволит валютным спекулянтам обогатиться на нас.

Из-за того, что украинская экономика слабо имплементирована в мировую экономику, на нас мало отразится мировой финансовый кризис, если он разразится. Ведь Украина в основном экспортирует сырье и полуфабрикаты и зависит от цен на три-четыре категории товаров: металл, зерно, кукурузу и химию. Если цены на эти товары будут более-менее стабильны, то мировой финансовый кризис, если он будет в 2020 году, затронет нас минимально.

Однако падение цен на эти группы товаров, даже если мирового кризиса не будет, станет намного более болезненным ударом по украинской экономике, нежели кризис.

Все годы независимости Украины мы только то и делаем, что рассчитываем на благоприятную конъюнктуру рынка этих экспортных товаров. Но так нельзя! Давно пора позаботиться о смене подходов к экономической политике – об обогащении структуры нашего ВВП, то есть, мы должны производить как можно больше готовых товаров и именно их экспортировать, а не сырья трех-четырех наименований, оставаясь полностью зависимыми от цен на них на мировом рынке.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисЕсли судить по первым шагам нового правительства в экономике, можно сделать следующий вывод: нам не стоит ожидать изменения экономической политики Украины, поскольку бюджет-2020 является точнейшей ксерокопией прошлогоднего бюджета. Откуда тогда ждать структурных изменений? Так что новая власть решила двигаться по пути, накатанному своими предшественниками.

Прогноз для основных мировых валют – доллара и евро – на 2020 год более оптимистичный. Безусловно, курс этих валют будет колебаться, но вопрос амплитуды этих колебаний. Евро и доллар остаются самыми надежными мировыми валютами, которые подкреплены сильнейшими экономиками: доллар – экономикой США и американским капиталом во всех мировых компаниях, евро – экономикой стран еврозоны (а это сегодня самые богатые страны мира с наиболее платежеспособным населением, с огромнейшей покупательской способностью). Так что, на мой взгляд, ни доллару, ни евро ничего не грозит, кроме типичных валютных колебаний на несколько десятых процента.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда