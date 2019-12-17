Хромая дипломатия, или Зачем Зеленский отправился в Азербайджан

Владимир Зеленский / Reuters

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Азербайджане, где намерен подписать ряд документов о двухстороннем сотрудничестве двух государств в приоритетных сферах.

Отмечу, что в последние годы между странами хромала экономическая дипломатия. И если Зеленский сумеет сделает шаг в этом направлении, то это можно будет только приветствовать. Учитывая то, что Азербайджан сейчас является бурно развивающейся страной – надо отдать должное, нефтяная рента приносит свои плоды не только окружению президента Ильхама Алиева, но и другим. Ведь если мы увеличим свое присутствие на рынках Азербайджана, для нас это будет плюсом - достаточно взглянуть хотя бы на то, как за последние годы изменился Баку, что о многом говорит.

Ведь у нас есть большая проблема с рынками сбыта. Прежде всего, речь идет о продуктах питания, остатков нашего машиностроения и, возможно, расширения авиастроения - в этом смысле Азербайджан является потенциальным рынком сбыта для завода "Антонов", так как на более развитых рынках Германии и Франции его продукции явно не ждут. То есть темы для обсуждения сотрудничества однозначно есть.

Читайте такжеУкраина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогераНо не стоит питать иллюзий о том, что мы получим надежного политического союзника в лице Азербайджана, так как его позиция не изменится. Ведь есть целый ряд болезненных для него тем – и потеря Карабаха, и свой замороженный конфликт, при чем в этом смысле у наших стран есть общность интересов.

Однако в целом Азербайджан и дальше будет пытаться придерживаться принципа "и вашим, и нашим". Политика Азербайджана – это политика раскладывания яиц во все корзины. То есть, как и белорусский лидер Александр Лукашенко, он ведет двойную игру. Политически самореализуясь, делает реверансы в сторону Украины – достаточно посмотреть на поставки нефти из Беларуси, автомобильной техники (в том числе, и украинской армии), то есть придерживаясь политического прагматизма. Этот же принцип исповедует и команда Алиева.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда