Политическая элита Украины - это Африка середины 20 века

Глава МВФ Кристин Лагард и Арсений Яценюк / Пресс-служба Кабмина

То, что Украина находится под внешним управлением, это медицинский факт. Многих это унижает, а многие идиоты искренне считают, что США специально устроили Евромайдан, чтобы взять Украину под контроль. Для чего? А чтобы высасывать все соки из Украины и натравливать ее на России

Печальная правда, однако, заключается в том, что Запад был просто вынужден взять Украину под внешнее управление, что бы она не развалилась. Это было вынужденное решение, так сказать, не от хорошей жизни.

Читайте такжеУкраина - государство-бандит, не способное вылечиться без помощи СШАДавайте представим на минуту, что внешнего управления нет. Какая политическая партия могла бы управлять Украиной? Никого нет! Вся наша политическая элита - это Африка где-то середины 20 века! И никакие выборы не в состоянии ничего изменить.

Поэтому Запад , оценив полную импотентность украинской элиты, отсутствие у нее государственнического инстинкта, ее патологическую коррупционность с одной стороны, а также политическую пассивность, политическую неграмотность и неспособность украинского общества контролировать свою воровитую элиты, с другой, был просто вынужден взять страну под внешнее управление и предложил ей реализовывать программу реформ, направленную на преобразование сословно-феодального уклада экономики в капиталистическую.

Другого пути у Запад просто не было. В противном случае Украина очень быстро развалилась бы.

Читайте такжеЦена будущего Украины - 600 млрд долларовВнешнее управление - это закономерный итог первого этапа развития Украины после обретения ею независимости. Как выяснилось, ничего, кроме мафиозного государства времен Януковича мы построить оказались неспособны. Это был предел нашего самостоятельного созидательного творчества

А вот если внешнее управление не поможет, если украинское общество "проявит гордость" и невежество, то второго этапа развития Украины просто уже не будет.