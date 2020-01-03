Чем закончится президентство Зеленского

По словам Золотарева, главным проблемным моментом деятельности Зеленского является его кадровая политика / Reuters

Главным среди достижений Владимира Зеленского в 2019-ом, за те полгода, когда он находится на должности президента, я считаю снижение градуса агрессии и радикализма в украинском обществе. При предыдущей власти эти настроения во многом генерировались на улице Банковой. По крайней мере, Зеленский не спекулирует на тех темах, на которых спекулировала команда Порошенко, раскалывая общество.

Вторым достижением, на мой взгляд, является реальное продвижение в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По крайней мере, Зеленский решился на то, чего не делал Порошенко – на практические шаги: разведение войск, обмен пленными, возвращение захваченных Россией кораблей.

Все это можно только приветствовать.

Читайте такжеКогда президент Зеленский станет продюсеромПроблемным моментом деятельности Владимира Зеленского, прежде всего, является его кадровая политика. Пока что именно на высоком персональном рейтинге Зеленского (а рейтинг у него сохраняется на уровне выше 40%) удерживаются на плаву любители кататься на самокате по Кабмину и сидеть на столах. То есть пока что вся эта пестрая палитра тех, кого "зеленая волна" внесла во властные кабинеты, удерживается у власти не благодаря своим достижениям, а благодаря рейтингу Зеленского. Однако все они стали проблемой для самого президента, ведь именно просчеты в кадровой политике, как камень, тянут рейтинг Зеленского вниз. И, хотя в обществе по-прежнему сохраняется достаточно высокий уровень поддержки персонально Зеленского, избиратель уже четко видит наличие кадровой проблемы.

Главными вызовами, которые будут стоять перед Зеленским в 2020 году, прежде всего, будут те, с которыми он столкнется в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Поскольку определенные его решения могут спровоцировать мощные протестные выступления сторонников "войны до победного конца" (вот только чьего конца – не понятно).

Второй вызов – земельная реформа и запуск рынка земли. Уже совсем скоро мы увидим попытку Юлии Тимошенко развернуть "земельный майдан". Это станет еще одной проблемой для Зеленского, потому что вопрос земли в Украине всегда являлся фактором больших социальных и политических потрясений.

Третий вызов – проблема государственного долга Украины. Ведь та пирамида ОВГЗ, которая вот-вот может рухнуть, способна похоронить как рейтинг Зеленского, так и экономику страны. С этим однозначно что-то нужно делать. Возможно – проявить политическую волю и расследовать действия Януковича и Порошенко, которые нагромождали эту пирамиду и дважды грабили украинцев, когда выводили деньги из бюджета, "отмывали" их через разные фонды, а потом эти деньги давались в долг нашей стране.

Читайте такжеИсторическая победа ЗеленскогоПосмотрите, сейчас практически 40% бюджета идет на обслуживание государственного долга, и 2020 год является пиковым по выплатам. Если пирамида ОВГЗ и дальше будет нагромождаться, то рано или поздно она рухнет. Поскольку, когда мы платим 6-8% в валюте по ОВГЗ, а экономика при этом растет максимум на 3-4%, понятно, что рано или поздно мы придем к тому, что все это обрушится.

То, как в дальнейшем сложится президентство Зеленского, будет зависеть от того, как он поведет себя по отношению к тем проблемам, которые стоят перед Украиной. На разговорах из серии "за все хорошее и против всего плохого", конечно, можно какое-то время поддерживать свой рейтинг, причем достаточно продолжительное время, но рано или поздно придется платить по счетам, и общество потребует результатов. А если результатов не будет, тогда у Зеленского дела будут плохи.

В любом случае, Зеленский едва ли повторит судьбу кого-либо из бывших украинских президентов – у него свой путь. В Ростов, как Янукович, он точно не сбежит.

Может ли он уйти в политическое небытие, как Ющенко? Вы знаете, если бы Украина была страной со стабильной экономикой и нормально работающими институтами государства, то и Виктор Андреевич вполне был бы зачетным президентом. Однако он оказался неспособным справиться с теми вызовами, которые перед ним стояли, в частности, с деолигархизацией. И, вместо того чтобы решать задачи, он просто пытался их заговаривать. Но игнорирование проблем вовсе не означает их решения. Посмотрим, как решать задачи будет Зеленский.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда