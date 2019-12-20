Почему в России обрадовались нападению на Лубянку

Пока Путин праздновал день работника органов госбезопасности, в центре Москвы произошел теракт

Сегодня Путин выступал перед подданными в телевизоре: одряхлевший, густо напомаженный, но все еще шевелящийся, он рассказывал, как все жестко контролирует.

После этого он поехал на концерт в честь Дня гэбухи - отмечать с миньонами свой кровавый праздник, день работника органов госбезопасности.

Москвичам, чтобы не выпендривались, в центре города на Новый год пообещали охрану: КПП, рамки металлодетекторов, сторожевых псов, Росгвардию, и чуть не вышки с пулеметчиками.

И в это самое время какие-то чуваки с автоматами устроили охоту на чекистов прямо на Лубянке.

Представляю себе, какое это унижение для Путина! И страх. Наверняка он подумал: "Ливия!". Думаю, ему уже показали, как менты не бежали на стреляющих, а просто прятались за машинами. То есть если начнется что серьезное, своего фюрера они защищать не будут.

Ну и главное: вся Москва пришла в радостное возбуждение, когда все это началось. Никто не сочувствовал власти и ее представителям.

Что еще раз доказывает: власть эта - оккупационная и незаконная.

Российское телевидение (за исключением Дождя) вообще ничего не сообщило о стрельбе в центре Москвы.