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Беларусь изо всех сил вырывается из объятий Путина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

21 декабря 2019, 08:53

Интеграция с Россией может привести к массовым акциям протеста.

Протест беларусь
В Беларуси прошли массовые акции против интеграции с Россией

В Минске состоялась очередная акция протеста против интеграции с Россией. Постепенно эти протесты становятся все более многочисленными, хотя, конечно, белорусский режим дозирует масштаб.

Недовольство белорусов понятно: никто не может сказать, что даст интеграция России и Белоруссии самим белорусам. Тем более, что неясно всё: в том числе и форма присоединения. Белорусы опасаются, что утратив суверенитет, они будут попросту поглощены и станут всего лишь провинцией. Да и смысл этого присоединения остается крайне смутным.

Читайте также"Путину и России - нет": в Минске проходит акция протестаРоссия между тем не выглядит привлекательной для воссоединения - путинский режим беспощадно грабит свой народ, ввергая его в нищету, опустошая страну безудержным воровством правящего сословия. Перспектива братского воссоединения выглядит так себе.

При этом никто особо и не скрывает, что интеграция Беларуси в Россию и ускоренное создание Союзного государства - это всего лишь сценарий удержания власти группировкой Путина после 24 года. Белорусам предложено стать разменной монетой в манипуляциях и махинациях чужого им режима.

Все это вызывает вопросы, а вопросы вызывают протест. Пока он дозирован и контролируем, но будучи запущенным, процесс недовольства предложенным сценарием может выйти из-под контроля и приобрести самостоятельность.

Россия Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Эль Мюрид
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