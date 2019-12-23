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Как Украине удалось выиграть переговоры по газу

Андрей Головачев

политический эксперт

23 декабря 2019, 08:14

Путин не любит проигрывать, поэтому неизбежно поднимет цену вопроса в ближайший год.

Практически все эксперты в Украине, России, Европе и США сошлись во мнении, что украинская сторона впервые смогла выиграть газовые переговоры с Россией.

Подписанный протокол предусматривает:

  1. Согласие России до конца года погасить Стокгольмский долг в $2,9 млрд;
  2. Контракт на 5-летний транзит;
  3. Объем транзита: 2020 г - 65 млрд м3, затем - по 40 млрд.

Почему Украина смогла избежать газовой войны и добиться очень выгодных для себя условий, о которых мало кто надеялся?

Почему ранее Украина с треском проигрывала все переговоры по газу с Россией?

Читайте такжеНовый газовый контракт - это поражение УкраиныДля того чтобы понять это можно просто сравнить два фото, между которым 11 лет разницы.

На первом фото показано как проводила переговоры Тимошенко лично с Путиным в 2008 г и привезла самый кабальный газовый контракт, который стоил нам резкого ухудшения торгового баланса, загнал в долги, посадил на иглу МВФ и от которого мы избавились только сейчас, заплатив за это Евромайданом и войной с Россией.

На втором фото показано как проходили переговоры в этом году.

Что изменилось?

Удалось добиться самого главного:

  • исключить кулуарность в переговорах, сделать их с нашей стороны публичными, прозрачными;
  • исключить личные отношения между Путиным и нашими политиками, которые легко велись на коррупционные предложения Путина (Кучма, Тимошенко, Янукович, Ющенко, Бойко и т.д.), сдавая суверенитет.

Всего этого удалось добиться благодаря настойчивым усилиям Евросоюза и США по выведению Нафтогаза из-под коррупционного влияния политиков и в первую очередь Президентов, разделению самого Нафтогаза (анбандлинг), ликвидации газовой монополии, создания рынка газа и многое другое.

Не все, конечно, еще идеально, впереди еще немало работы в условиях огромного сопротивления коррумпированных политиков, олигархов и газовой бюрократии, но, похоже, что газовый вопрос, который испортил всех наших предыдущих президентов, уходит в прошлое. Сколько не пытался Зеленский залезть в нынешние переговоры, его не допустили и это правильно!

Кстати, Путин заранее прекрасно понимал, что проиграет переговоры, видимо, очень переживал за свой имидж "победителя" внутри России, поэтому на своей ежегодной пресс-конференции 16 декабря, сделал сверх провокационное заявление "об истинно русских территориях" ныне входящих в состав Украины. Путин не любит проигрывать, поэтому неизбежно поднимет цену вопроса в ближайший год.

Россия Газпром Нафтогаз Владимир Зеленский Владимир Путин Стокгольмский арбитраж транзит газа Андрей Головачев Украина
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