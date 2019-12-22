Четыре важных пункта по газовому контракту

ГТС Украины / УНИАН

По газу:

Это предварительные договоренности правительств и нас могут ещё ожидать проблемы с реализацией их операторами ГТС - подписанием договоров;

65 млрд. куб в первый год и 40 - в последующие 4 это 60-40% от объема транзита в 2017-2018 (был более 90 млрд. куб) - то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита (за 5 лет потери могут составить более 5 млрд. долл.). Техническая возможность украинской ГТС - 300 млрд. куб. (150 млрд. куб. в Европу). Вопрос будущего украинской ГТС не решен;

Важная победа в части выплаты 3 млрд. долл. по решению Стокгольмского арбитража, достигнутая благодаря общей позиции с США и ЕС, и отказ от дальнейших исков, пока не включает вопроса выплат Украиной цены купленных РФ "евробондов" ("долга Януковича") - более 4 млрд. долл. - это слабое место всех "денежных" выигрышей;

Читайте такжеНовый газовый контракт - это поражение Украины

Если в результате этих договоренностей цена на газ не снизится для промышленности и граждан, останется схема "Дюссельдорф+" при которой преимущественной украинский газ продается потребителям по цене "немецкого" ... цена этим договоренностям - коррупция.

Читайте такжеСудя по всему, нам снова будут поднимать цены на газ и тарифы ЖКХ