Почему Зеленскому придется разогнать Кабмин

Деятельностью Алексея Гончарука на посту премьера недовольно большинство украинцев / УНИАН

Смотрите, какая удивительная конфигурация складывается в нашей власти.

Рейтинг президента остается чрезвычайно высоким, и здесь для широкой публики работают итоги "нормандского формата", попытки закрытия игровых заведений и подобное.

При этом рейтинги "Слуги народа" и Кабмина падают. Что вполне объяснимо, так как экономические успехи новой власти крайне далеки от ожиданий общества. А недобор по налогам, многомиллиардная дыра в бюджете и, соответственно, уже начавшиеся задержки по разным платежам плюс повышение тарифов рейтинг исполнительной и законодательной власти просто добьют.

Владимиру Зеленскому в обозримом будущем придется менять, как минимум, правительство, как максимум, и Верховную Раду (если фракция СН окончательно развалится), благо новый избирательный кодекс уже принят.

Но новое правительство столкнется с крайне сложными последствиями деятельности своих предшественников. Это воистину должно быть правительство национального спасения. А вот людей, способных возглавить и сформировать такое правительство, которое справится со всеми вызовами, у нас не так уж и много.

Мой личный рейтинг подобных кандидатов:

Юлия Тимошенко. Арсений Яценюк. Арсен Аваков.

По ЮВТ пояснять ничего не надо — она уже имеет подобный антикризисный опыт.

Яценюк, при всем к нему скептическом отношении, смог разрулить ситуацию в сложнейшие 14-15 года.

Читайте такжеАваков может рисовать себе звездочкиТретье место Авакова связано с тем, что у этого сильного политика нет опыта работы именно на позиции премьер-министра. Да и мне сложно представить, что он по собственной воле покинет уютное кресло министра МВД и подставится под град самой жесткой критики как глава правительства.

Из тех, кто не занимал очень высоких постов, но, на мой взгляд, способен возглавить антикризисное правительство, в голову приходит только Геннадий Корбан.

Сразу объясню отсутствие в моем рейтинге Михаила Саакашвили: его призвание — быть президентом, а не премьер-министром, направлять и вдохновлять, а не выполнять самому.