  1. Главная
  3. Мнения

Почему Зеленскому придется разогнать Кабмин

Александр Кочетков

политический аналитик

23 декабря 2019, 09:28

Новым премьером могут стать Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк или Арсен Аваков.

Алексей Гончарук
Деятельностью Алексея Гончарука на посту премьера недовольно большинство украинцев / УНИАН

Смотрите, какая удивительная конфигурация складывается в нашей власти.

Рейтинг президента остается чрезвычайно высоким, и здесь для широкой публики работают итоги "нормандского формата", попытки закрытия игровых заведений и подобное.

При этом рейтинги "Слуги народа" и Кабмина падают. Что вполне объяснимо, так как экономические успехи новой власти крайне далеки от ожиданий общества. А недобор по налогам, многомиллиардная дыра в бюджете и, соответственно, уже начавшиеся задержки по разным платежам плюс повышение тарифов рейтинг исполнительной и законодательной власти просто добьют.

Владимиру Зеленскому в обозримом будущем придется менять, как минимум, правительство, как максимум, и Верховную Раду (если фракция СН окончательно развалится), благо новый избирательный кодекс уже принят.

Но новое правительство столкнется с крайне сложными последствиями деятельности своих предшественников. Это воистину должно быть правительство национального спасения. А вот людей, способных возглавить и сформировать такое правительство, которое справится со всеми вызовами, у нас не так уж и много.

Мой личный рейтинг подобных кандидатов:

  1. Юлия Тимошенко.
  2. Арсений Яценюк.
  3. Арсен Аваков.

По ЮВТ пояснять ничего не надо — она уже имеет подобный антикризисный опыт.

Яценюк, при всем к нему скептическом отношении, смог разрулить ситуацию в сложнейшие 14-15 года.

Читайте такжеАваков может рисовать себе звездочкиТретье место Авакова связано с тем, что у этого сильного политика нет опыта работы именно на позиции премьер-министра. Да и мне сложно представить, что он по собственной воле покинет уютное кресло министра МВД и подставится под град самой жесткой критики как глава правительства.

Из тех, кто не занимал очень высоких постов, но, на мой взгляд, способен возглавить антикризисное правительство, в голову приходит только Геннадий Корбан.

Сразу объясню отсутствие в моем рейтинге Михаила Саакашвили: его призвание — быть президентом, а не премьер-министром, направлять и вдохновлять, а не выполнять самому.

Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Арсений Яценюк Арсен Аваков Слуга народа Александр Кочетков Алексей Гончарук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:05
Генсек НАТО Столтенберг рассказал, при каких условиях встретится с Путиным
10:01
Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона
09:50
В Харькове пьяный водитель снес патрульных и медиков, приехавших на ДТП: жуткое видео Видео
09:29
Кулинарный эксперт описал идеальный новогодний стол
09:28
Почему Зеленскому придется разогнать Кабмин мнение
08:50
"Путин продает газ пятой колонне": Порошенко "проехался" по газовым соглашениям с Россией
08:48
В РФ "признали" влияние на боевиков "Л/ДНР" и поставили Украине условие
08:22
Смертельный пожар в диспансере на Луганщине: эвакуированы более 100 человек
08:21
Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире Фото
08:14
Как Украине удалось выиграть переговоры по газу мнение
08:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
07:59
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
07:51
Кальмары: как выбрать, варить и приготовить вкуснейший салат - пошаговый рецепт
07:23
При захвате Беларуси Путин сделает ставку на местных уголовников мнение
06:58
В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности
06:40
Не позавидуешь: астролог раскрыла, что ждет Зеленского в 2020 году
06:23
Спецназовцы ГРУ входили в воевавшую на Донбассе российскую ЧВК – СМИ
06:15
Лучшие фильмы 2019: рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть Видео
06:12
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото Фото
05:35
"Счетчик стоит": в России заявили о серьезных проблемах Газпрома
05:08
Посол Украины в США рассказал, сколько россиян в ООН работают на ФСБ
05:02
Интересный бизнес: в Сети начали продавать сувенирные купюры с Зеленским - фото
04:35
Гороскоп 2020: сумасшедшие деньги и удача в карьере, астролог назвала счастливчиков
04:16
Эксперты дали прогноз курса доллара под Новый год
04:00
Нарушая правила: эксперты рассказали, как удобно устроить секс в авто
03:33
"Ситуация тревожит": в РФ заявили о желании показать США свою ракету
03:18
За месяц до: обнародованы скандальные детали о военной помощи США
02:50
Замена "новому лицу": политолог назвал кандидата на смену Гончаруку
02:37
В Слуге народа удивились, зачем Аваков "подключил" Зеленского на брифинг по убийству Шеремета
02:17
"Анальный пират, старый п*др": Панин вызвал бурные споры новым фото
02:14
Прокоптить колбаску: эксперты рассказали, как добиться оргазма при анальном сексе
01:44
"Они не забудут": россиский телеведущий признал вину РФ перед Украиной Видео
01:29
В ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе: что не так
01:12
"Агрессивная риторика": Захарова "расплевалась ядом" в адрес Польши из-за слов о Путине
01:01
В Луганской области горел психоневрологический интернат: четверо погибших Фото
00:43
Еврейский лидер Украины поздравил общину с Ханукой
00:40
Эксперт пояснила вредные качества воды
00:19
23 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Хануку и День Мины
22 декабря, воскресенье
23:58
Пожары в Австралии уничтожили один из городов недалеко от Сиднея
23:42
С Новым годом 2020 – картинки, стихи и пожелания на Новый год Крысы в прозе
23:39
Украина планирует купить у США истребители F-16 и комплексы Patriot
23:22
В России нашли украинский след в истории стрелка у ФСБ на Лубянке
22:58
Политическая карикатура The Week: Зеленский снова попал на обложку журнала
22:30
Эксперт пояснил, почему иностранцы не разворуют украинскую землю
21:52
"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина
21:31
Горбачев в больнице прокомментировал свое состояние
21:30
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные прически на Новый год 2020 фото Фото
21:18
"Они погибнут": ученый предупредил о катастрофе из-за погодной аномалии
21:03
Красавица-порнозвезда побаловала фанатов телом на откровенных фото Фото
20:43
Актер Гоша Куценко хотел стать президентом Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять