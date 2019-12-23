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При захвате Беларуси Путин сделает ставку на местных уголовников

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

23 декабря 2019, 07:23

Режим в Кремле, будучи глубоко криминальным, делает ставку на организованную преступность в качестве своих представителей на захваченных территориях.

россия беларусь путин лукашенко
В Беларусь начали появляться граффити против союзного государства / соцсети

В Минске вчера прошла еще одна протестная акция против Союзного государства. Менее многочисленная, чем в пятницу, но тоже вполне организованная.

Возникает вполне очевидный тренд - значительная часть белорусов в целом равнодушно относится к идее интеграции и примет любое решение "сверху", но это равнодушие будет лишь до той секунды, пока их личное положение вдруг резко не ухудшится. А аннексия Белоруссии Россией однозначно ухудшит положение всего населения, причем даже можно назвать то, что ударит крайне болезненно. Не самая простая экономическая ситуация в Белоруссии во многом смягчается миграционной политикой в стране - белорусы имеют возможность массово выезжать на работу в Евросоюз, Белоруссия в удельных величинах один из лидеров на получение виз в ЕС, половина населения страны выезжала за рубеж - не сравнить с Россией. Понятно, что после аншлюса ситуация резко изменится и не в лучшую для белорусов сторону.

Читайте такжеБеларусь изо всех сил вырывается из объятий ПутинаВторой момент не так очевиден, но на примере Крыма и непризнанных республик Донбасса можно уже делать определенные выводы. Кстати, судьба опекаемых Кремлем других непризнанных территорий тоже в этом плане мало чем отличается. Режим в Кремле, будучи глубоко криминальным как по генезису, так и образу действий, делает ставку на организованную преступность в качестве своих представителей на захваченных территориях. Именно из этой среды выдвигается "руководство" территорий. Вряд ли в Белоруссии будет иначе, тем более, что перед Путиным встанет вопрос о выкорчевывании людей Лукашенко из всех структур. Никого другого, кроме местной мафии, у него просто не будет - и именно белорусская преступность практически мгновенно захватит все этажи управления после аншлюса. Для России ситуация обыденная и привычная, но белорусы могут не оценить такие новации, тем более, что их придется вводить быстро и почти одномоментно.

Читайте такжеЗахват территорий - единственный способ выжить для Путина и его бандыВ Крыму ситуацию для Кремля спасает то, что крымчанам, "облагодетельствованным" таким вознесением местной братвы, особо и жаловаться некому. Сами хотели присоединения - сами и получайте весь комплект в нагрузку. Крымчане ропщут, но произнести вслух сакраментальное - Сами виноваты, не могут. По понятной причине. Их представления о России оказались, мягко говоря, избыточно оптимистичными по сравнению с упавшей камнями с неба на них реальностью.

У белорусов такого чувства вины и благодарности точно не будет. А потому появление уголовной братвы на руководящих постах плюс резкое ущемление имеющегося у них положения вызовет откровенно негативную реакцию. 10 миллионов вандейцев для Кремля - подарок тот еще. Понятно, что риски учитываются - тут даже полный идиот не поймет, чем обернется для власти присоединение Белоруссии. Но всё перевешивает фактор 24 года, когда Путину нужно будет получить право на то, чтобы остаться у власти.

Россия Беларусь Владимир Путин Эль Мюрид
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