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Паучата от Сороса впрыскивают яд в Украину

Александр Кочетков

политический аналитик

25 декабря 2019, 09:37

Украина, как всегда, идет по самому сложному пути.

Сорос
Джордж Сорос

Знаком с Джорджем Соросом лично: умный, опытный, прагматичный до циничности персонаж. Персонаж — потому что он давно не человек, а некий персонифицированный символ подхода международного олигархата к слабым, несубъектным странам. Украине, в частности.

Подход этот заключается в том, что, используя серьезные деньги, соросовские и подобные им структуры отбирают подходящих исполнителей, обучают и воспитывают их. А затем стараются интегрировать этих своих агентов влияния во власть. И они влияния во власти начинают делать то, чему их обучили, тем самым, обеспечивая вывод из страны наиболее лакомых активов, выкачивание денежных средств через облигации госзайма и другие спекулятивные схемы.

Важно понимать: соросовские и подобные структуры — не инвестируют в страну, не развивают производство, не приносят какие-то новые технологии и прочее. Они вкладываются в подготовку агентов влияния через так называемые институты формирования гражданского общества и подходящие для их целей финансовые инструмента. При этом не гнушаются и чисто коррупционными методами.

Читайте такжеУкраину окончательно превратили в колонию для выкачки баблаВсе технология схожа с тем, как пауки впрыскивают свой яд в жертву, и этот яд начинает разжижать, разлагать жертву изнутри, обеспечивая ее высасывание пауком.

При этом "паучата-соросята" могут быть образованными, искренне считать себя патриотами, занимать активную публичную позицию, выступать неплохими менеджерами в отдельных направлениях. Более того, если подходить по-умному, то за деньги Сороса и других западных грантодателей можно даже делать для своей страны много полезного, как это произошло в Грузии времен Михаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе.

Но не с нашим счастьем. Украина, как всегда, идет по самому сложному пути. И наши "соросята", впрыснутые в Кабмин и другие жизненно важные для государства органы, оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными.

Как ни странно, в этом наша национальная удача. Так как остается надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные "соросята" все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.

Александр Кочетков Джордж Сорос Украина
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