Эрдоган и Путин приготовились делить Ливию

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Турция и Россия готовятся разделить сферы влияния в объятой войной Ливии на фоне маргинализации позиций США и ЕС.

Сегодня парламент Турции начал рассматривать проект резолюции о разрешении использовать Вооружённые силы Турции на территории Ливии в ответ на "просьбы" официального правительства в Триполи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что Анкара откликнется на просьбы помощи со стороны Триполи.

Кроме того, вчерашний визит Эрдогана в Тунис засвидетельствовал резкий поворот Туниса из лагеря нейтральных в про-турецкую тусовку. Такой же разворот сделал и Алжир. Причина в обоих случаях - смена власти и правящих элит.

Неслучайно Эрдоган заявил о формировании ливийского альянса в составе Турции, Катара, Алжира и Туниса, которые будут помогать Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи.

Между тем, в Ливии уже действуют турецкие наёмники из ЧВК SADAT. С прошлой недели турки начали перебрасывать туда боевиков из Сирии. Самолёты улетают из Газиантепа.

Читайте такжеЭрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в ЛивииОтбирают в основном из про-турецких группировок "Бригады Султана Мурада", "Фатих Хамза", "Бригады Аль-Муаттасим" и "Сукур Аш-Шям". Все они входят в про-турецкий сирийский альянс "Сирийская национальная армия". Зарплата наёмников за ливийскую кампанию - $ 2-3 тысячи в месяц.

В свою очередь, Россия усилила своё военное присутствие в Ливии, отправив туда своих наёмников для охраны нефтегазовых месторождений, где усиленно работают "Татнефть" и "Союзнефтегаз", а также развернув советников при штабе генерала Халифы Хафтара и его "Ливийской Национальной Армии".

Турция и Россия имеют похожие геополитические цели в Ливии: противостояние Западу, раздел ресурсов, защита собственных инвестиций, усиление собственных региональных позиций.

Правда, идут они к ним по-разному, поэтому они должны выйти к компромиссу.

Думаю, всё будет проходить по "сирийскому сценарию":

Выход на промежуточное перемирие. Консервация основных очагов боёв. Подморозка ситуации. РФ и Турция - гаранты перемирия. Выход на какое-то соглашение о разделе власти между противоборствующими сторонами. Втянуть в договорняк побольше внешних игроков для легитимизации процесса. "Слив" самых слабых внутренних акторов и консолидация власти в Ливии в одних руках, которые будут лояльны гарантам - РФ и Турции, прежде всего, и которые будут устраивать внешних игроков (хотя бы номинально).

На сегодняшний день раскладка сил выглядит следующим образом:

ПНС в Триполи поддерживают: Турция, Катар, Тунис, Алжир, Азербайджан, США (часть Конгресса), ЕС (формально-юридически), Россия, Китай, Италия, Британия.

Халифу Хафтара и его ЛНА поддерживают: Россия, Китай, США (администрация Трампа), Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Египет, Греция, Чад, Судан, Франция, Испания.