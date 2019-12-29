Почему обмен пленными так важен для Украины

29 декабря состоялся обмен пленными / сайт президента Украины

Освобождение пленных - это не сладкая Рождественская история.

Мы забираем искалеченных, измученных людей. Кто-то из них может психологически и психически сломлен. Кто-то физически.

И люди, которых сегодня обнимут в Украине их близкие и друзья, не будут иметь, как бы ни хотелось об этом мечтать, сказочного нового начала.

Возвращение, адаптация, привыкание после для некоторых из них пяти лет ежедневного пребывания между жизнью и смертью не будет легким. В том числе, когда они погрузятся в болото соцсетей, и узнают, как "неправильно" их обменяли. И что, если быть принципиальными, то они должны были бы еще немного посидеть на "лнрских" подвалах. И эта инфантильность, безразличие, а иногда и враждебность будет иметь десятки форм и способов выражения.

И им будет неловко от того, что громкие апологеты безупречных в правовом плане обменов пленными и они же - самые жестокие критики "торговли суверенитетом в обмен на пленных" (удерживаемыми/заложниками - здесь даже на уровне основных дефиниций все очень непросто), наиболее страстно их будут обнимать и наиболее искренне улыбаться на общих селфи на балконе Верховной Рады.

Освобождение такое же непростое, как и причины, по которым наши люди оказались в плену, как и каждый час, проведенный в неволе у ​​врага.

Читайте такжеУ Зеленского заговорили о следующем обмене пленными: подробностиИ мне тоже хотелось бы, чтобы вернулись все, включая крымских татар и других, застрявших без каких-либо причин в России. И мне тоже очень хотелось бы увидеть, как беркутовцы, что стреляли в толпу .... Нет, не осуждены ... Не скажу ... Нельзя об этом говорить.

Но я понимаю, что для меня в этом обмене самое главное. И, думаю, не только для меня, а для солдат на передовой, для тех, кто за линией фронта или глубоко в тылу врага, и даже для многих, кто на свой страх и риск (или без страха), пересекает на поезде, автобусе или автомобиле границу с Россией важно иметь веру, что "в случае чего" Украина их не бросит, не оставит, не забудет, будет возвращать, бороться за них.

И если потребуется, то их государство, борясь за их жизнь и свободу, переступит через теоретические принципы или очень даже практические расчеты.

И поэтому я бесконечно благодарен за этот "небезупречный" обмен.

И счастлив, что несколько десятков семей сегодня будут плакать от счастья. Пусть счастье и не бывает длительным.