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Обмен пленными - рождение в Украине общества свободных людей

Иван Яковина
Украинский журналист
30 декабря 2019, 07:34

Мы сделали большой шаг в сторону построения общества западного типа.

обмен пленными декабрь 2019
Обмен пленными / кадр из видео

Эта вся история о цивилизационном выборе.

На Востоке правила, нормы, понятия, честь, справедливое возмездие - превыше всего. Есть огромный пласт научных, юридических и исторических обоснований этой позиции. Они все очень логичны. Многие - справедливы.

На Западе же подход иной. Часто - нелогичный и иррациональный. Его легко осмеять и представить глупым, наивным и несправедливым. Он гласит, что конкретный человек и его жизнь важнее всех норм, правил и понятий.

Читайте такжеПочему обмен пленными так важен для УкраиныЕго суть хорошо сформулировал Довлатов: "Важнее справедливости — милосердие".

О механизме можно размышлять долго. Но именно такая философия приводит к появлению общества свободных и достойных людей.

Западного общества.

обмен пленными Иван Яковина Украина
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