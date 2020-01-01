Главное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицей

Украина Порошенко была страной бардака и правового беспредела

Ну что, самое время поумничать и подвести итоги года. А год ведь вышел чертовски насыщенным. Нет, это не 14-й по событийности. Ну так у нас и нет два Крыма, чтобы раз в пять лет его просирать. И трех Донбассов, чтобы регулярно устраивать там замес и называть это "внешним вторжением". Но все же этот год был особенным.

Событие года – снос Порошенко

Тут даже разночтений быть не может. Мы эти пять лет жили как на зоне. В том плане, что отсчитывали дату президентских выборов помесячно, а затем с дней перешли на часы. При этом, многие ведь, действительно, жили на зоне. А многим эта зона светила.

И что характерно, Порошенко ведь даже не сумел создать образцовую диктатуру. В которой хотя бы был какой-то уличный порядок и четкие правила общежития. Даже в странах с расовой сегрегацией, типа ЮАС или какой-то там франкистской Испании/салазаросвкой Португалии этот самый уличный порядок был. Украина Порошенко – это была страна бардака, правового беспредела и полного непонимания правил игры даже среди тех, кто вроде эти правила придумывал.

Поэтому, снос Порошенко нашел удивительный консенсус в обществе. Последний раз украинцы так задорно шли голосовать за свою независимость. Это так, для сравнения. Порошенко ничего, кроме страха и ненависти нам всем не давал. С тем и ушел. И не благодаря каким-то вычурным избирательным технологиям, а только потому, что сам оказался тупицей, потерявшей берега.

Лузер года – Юлия Тимошенко

У Юлии Владимировны были шансы стать президентом. И не вина Зеленского, который 31 декабря прошлого года поздравил украинцев с НГ и объявил о своем выдвижении. Вина в пролете полностью на Тимошенко. Впрочем, ей ведь не впервой.

Читайте такжеФальшивый успех гривны: как будет "колбасить" курс в 2020 годуТимошенко не сформировала никакой внятной повестки. Да, мы готовы были за нее проголосовать только потому, что она не Порошенко. Но точно также мы готовы были проголосовать за кого угодно еще. Т.е., базовый исходник понятен – любой другой рейтинговый кандидат. Но кто доктор Юле, что она натянула на себя повестку Порошенко? Что она толкала все тот же армовир во время избирательной кампании? Что у нее Путин – куйло, а НАТО – наш маяк в ночи?

Тимошенко не нашла новых смыслов, втюхала безвкусный "Новый курс", который даже современная школота должна еще идентифицировать с фамилией Рузвельта, и даже не изрыгала персональных нападок на Порошенко. Никакого драйва. Никакой занятной истории. И сферический пролет. Третье итоговое место, хотя еще в январе 2019 года была на первом по рейтингу. И даже в Раду летом протащила только 24 депутатов, а пять лет назад было аж 20. За 5 лет "прирост" в 4 рыла. Бессмысленный и беспощадный круговорот Тимошенко в природе.

Феномен года – Владимир Зеленский

Мы все помним, как он побеждал. Как затаскал свинью с анализами до стадиона. Мы помним обещания Зе. Помним, что он ни хрена из этого списка не выполнил. Все помним, все видим, а у парня все равно персональный рейтинг с весны не опускается ниже 50%.

Он с этим рейтингом затащил в Раду кучу проходимцев с особыми умственными потребностями. За 4 месяца скандалов во фракции "Слуги народа" было больше, чем у предыдущего созыва парламента за все 5 лет. А вы ведь помните предыдущий созыв парламента? Даже в кунсткамере не найдешь таких персонажей. А вот новая президентская фракция по скандальности давно уже их переплюнула.

Читайте такжеУспехи и провалы: чью судьбу повторит ЗеленскийНо а вот Зеленскому пока что решительно везет. Чтобы он не делал, по итогу все равно выходит ему в профит. И тут уже нельзя кивать только на его предшественника, мол, на фоне Порошенко и дохлая собака будет смотреться выигрышно. Зеленский таки обладает собственной харизмой и собственным заделом прочности.

Ну вот сами подумайте, какой бы классический политик не обрушил свой рейтинг одним только проталкиванием рынка земли? Любой другой уже бы соревновался за 0% поддержки с Яценюком. А Зе все сходит с рук. Народная любовь к народному артисту.

Мародеры года – Кабинет министров

Пока мы наслаждались сносом расистского режима Порошенко, мы как-то не заметили, что проснулись в колонии МВФ с внешними атрибутами государственности. Украина так быстро потеряла свою субъектность, а всем экономическим блоком так лихо завладели агенты внешнего влияния со всякими гончаруками, миловановыми, нефедовыми и прочей шушерой, что даже сдача Крыма уже кажется более длительным процессом.

Но опять же, ни на кого пенять, кроме как на себя мы не можем. Ладно, мы поменяли По на Зе. У нас другого выхода не было. Выбор был, но выход был – только Зе. Но потом мы голосовали за СН. Голосовали во многом потому, что старая элитка нам предлагала давно уже несъедобный формат взаимоотношения "гражданин – чиновник".

Читайте такжеКредитное рабство? Надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуИ вот выбрали, разрушив саму идею парламентско-президентской республики. Ведь кто в такой республике главный? Премьер. А откуда премьер берется? Из партии-победителя со своей программой и прочей презентационной лабудой. А мы знали летом, кто будет премьером от СН? Нет, не знали. Мы знали, кто вообще такой Гончарук? Да никто из нас о нем вообще ничего не слышал. Я вот в политической журналистике надцать лет, и нихера о нем никогда до его презентации ранее не слышал. А он теперь премьер. Так кто нам доктор, что мы сами отдали право за нас назначить главу исполнительной власти?

А в следующем году нам теперь решать, как из этого говна выходить. Многое покажут местные выборы. С них может начаться возвращение страны украинцам. Но если по такому же принципу, как и этим летом, массово станут выбирать мэров городов и депутатов обл/райсоветов, то может и хрен тогда с этой Украиной? Ну вон пуэрториканцы не хотят получать независимости, и что с них взять? А вдруг и украинцы не хотят быть суверенной страной? Тогда какие претензии могут быть к Гончаруку? Ну не обсуждать же, какой у него самокат – заднеприводный или таки да?

Разочарование года – возвращение Донбасса

Вот этого уже точно не будет. Это показала и встреча Путина и Зе в Париже, и в целом, тотальная неготовность украинской элиты и большей части нашего общества идти на какие-то существенные компромиссы. А если всех все устраивает, тогда какие к кому претензии? Мы получили еще одно Приднестровье у наших границ. С практически полной невозможностью реинтеграции сепаратистских республик взад.

Так ли плохо это? Возможно, нет. Рассуждения "жалко людей" - это не про нас. Можно подумать, у нас тут эти самые люди живут менее жалко, чем там. Мы одинаково жалки по обе стороны поребрика.

Читайте такжеВпереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 годуНо Украина без половины Донбасса получает устойчивое анти-ру-сообщество, которое хоть и изрыгает внутренние противоречия, но стабильно петляет в сторону Запада. Щепки в виде гуманитарного издевательства над несколькими миллионами своих сограждан будут и дальше лететь. Но, по крайней мере, это именно щепки, которые перемалываются.

А вот возвращение ЛДНР вместе с людьми, которые и дня не прожили с постмайданной властью, Украину может встряхнуть. Встряхнуть до чего угодно, включая Варфоломеевой ночи. Надо ли это нам всем, кто в Киеве и Донецке? Хрен его знает. Умение договариваться – это привилегия умных народов. А у нас дебил во главе министерства экономики и нам всем от этого смешно. Какое уж там возвращение Донбасса.

Но если "Итого", то это был славный год. Мы нашли в себе силы отказаться от этно-расисткой модели построения государства. Мы научились хотя бы разговаривать друг с другом. Кстати, нашим "старшим братьям" из-за поребрика этому тоже пора поучиться, хотя бы на страницах соцсетей. Чуть против шерсти, и сразу дикие повизгивания. И потом скажите, чем заукраинцы принципиально отличаются от зароссийцев?

Ну и мы – кто остался на этой земле – придержали чемоданные настроения. Да, этого не так много, если сравнивать с нашими ожиданиями. Но вспомните самый конец декабря 2018 года и наши тогда настроения. Этот год, несомненно, можно занести в профит Украине. С наступающим, друзья!