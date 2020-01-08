Іранська драма: наслідки для світу та України

Трамп затіяв війну в Ірані

Навколо Ірану розгортається ціла драма, яка не обійшла стороною і Україну. На жаль.

По-перше, в Ірані розбився український пасажирський літак, за попередніми даними на борту було 177 осіб.

По-друге, Іран атакував американські бази в Іраку. Дональд Трамп не буде жувати соплі і скоро виголосить свою промову до уряду США. Якщо США і їх союзники оголосять війну Ірану, то сценарій може бути таким:

1. Військова операція анти-іранської коаліції відбудеться дуже швидко і синхронізовано. В першу чергу, будуть знищені військові об'єкти, критично важлива інфраструктура, нафтопереробна промисловість Ірану. Варто лише глянути на баланс сил військово-морського флоту в регіоні, а також співвідношення повітряних сил. І стане зрозуміло, що відсталий Іран в цьому протистоянні приречений і не протягнути йому більше 3 днів. Я не думаю, що США будуть вести сухопутну операцію, обмежаться авіаударами і флотом.

Читайте такжеПочему разбился самолет МАУ в Иране: четыре главные версии2. Держава Ізраїль долучиться до операції і отримає унікальний шанс зтерти з лиця землі найзапеклішого ворога в лиці Ірану. Ізраїль буде бомбити щиро і сильно, без жодних обмежень. Думаю, що Саудівська Аравія не залишиться в стороні, і теж надасть свій простір і підтримку США.

3. Росія і Китай побояться відкрито виступати проти США. Росія надто слабка, а Китай прагматичний, не його горить. ЄС заявить про свою стурбованість, і на цьому все закінчиться.

4. Якими можуть бути наслідки конфлікту на Близькому сході?

- Світові ціни на нафту підуть вгору, країни експортери сирої нафти озолотяться.

- Порушиться баланс сил в Сирії, оскільки режим Асада втратить підтримку Ірану.

- Мільйони біженців із Ірану знову сколихнуть Близький Схід і можливо, навіть ЄС.

- Іран як країна розвалиться і буде нагадувати нинішній Ірак; нестабільність на Близькому сході пошириться на крупну територію, де може виникнути щось подібне до ІДІЛ.

- Активізуються екстремістські сили та зростуть анти-американські настрої, почнуться теракти ісламістів проти американців по всьому світу.

- Американці повернуться в домівки, і будуть думати про загрозу тероризму, а не про міжнародні проблеми та про права людини по світу.

- Ізраїль та США зміцнять позиції в регіоні.

- Міжнародне право остаточно втратить свій авторитет; країни почнуть диктувати і досягати своїх інтересів з позиції сили.

- Вперше, починаючи з 2001 року американські виробники зброї зароблять жирні гроші на оборонних замовленнях. Це власне те, що очікували спонсори Трампа і лобісти Республіканської партії.

- Світові уряди наблизяться впритул до міжнародної фінансової кризи.

- Трамп посилить свої позиції напередодні президентських виборів США, і збільшить шанси на перемогу. І для України це добре.