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Учения Путина - опасное предупреждение Украине

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 января 2020, 06:53

Москва показывает, что готова к войне в Черном море.

Владимир Путин учения
Владимир Путин на совместных учениях Северного и Черноморского флотов / официальный сайт президента России

Владимир Путин, который с палубы ракетного крейсера "Дмитрий Устинов" наблюдает за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Чёрном море - это, конечно же, символ

Символ в самом названии корабля. Маршал Дмитрий Устинов, член политбюро ЦК КПСС и министр обороны СССР, был одним из политиков, три десятилетия назад принимавших решения о вторжении советских войск в Афганистан. Именно тогда геронтократическое советское руководство окончательно возвратилось на путь войны и агрессии, противопоставило свою дряхлую мерзкую империю цивилизованному миру.

Читайте такжеПланы Путина зловещи: чего бояться УкраинеСимвол - в самих учениях на Черном море. Это заявка на превращение Черного моря в море агрессии. Собственно, Россия уже не раз доказывала, что готова к войне в Чёрном море - и во время нападения на Грузию, и во время нападения на Украину. И, вне всякого сомнения, будет готова воевать на Чёрном море и дальше. Все эти ракеты она испытывает у берегов Грузии и Украины отнюдь не просто так.

Символ - в учениях у берегов Крыма. Путин не собирается и слышать о возможности возвращения контроля над полуостровом, о прекращении конфликта с Украиной, какими бы ни были иллюзии украинской власти и ее сторонников. Именно поэтому наша страна в последнее время так похожа на сообщество самоубийц: война все время у нашего порога, а мы отчаянно не хотим ее замечать, приводим к власти опасных дилетантов и верим, что стоит захотеть перестать стрелять - как все эти "Маршалы Устиновы", ракеты "Калибр" и "Кинжал", Путины и Шойгу просто куда-то исчезнут.

Крым Виталий Портников Черное море военные учения Владимир Путин
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