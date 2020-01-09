"Год – два": оккупанты в Крыму анонсировали новый амбициозный проект

Крымский мост / Facebook

Крымские оккупанты заговори о новом амбициозном проекте. Так, аннексированный Российской Федерацией Крым хотят соединить с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном.

По словам так называемого представителя президента РФ в Крыму Георгия Мурадова, через пару лет могут запустить поезда по Керченскому мосту по указанным направления.

"Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан", – цитирует Мурадова РИА Новости.

При этом он отметил, что данный вопрос зависит от российских представителей в органах Евразийского экономического союза и СНГ "по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении".

Как ранее сообщал Главред, 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. Российский президент Владимир Путин проехал в кабине машиниста по новому железнодорожному мосту.