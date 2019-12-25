"Не зря Севастополь назвали оливьеполем": из Крыма обратно в Россию выехал поезд

Поезд из Севастополя отправился в Россию / скриншот

В среду, 25 декабря, поезд Таврия, который первым прибыл в аннексированный Крым через Керченский пролив, отправился в обратный путь — из Севастополя в Санкт-Петербург.

По информации, поезд отправился с вокзала Севастополя в 15:55 по московскому времени.

Отметим, 25 декабря, в среду, по построенному оккупантами Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд – он следовал из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь.

Состав преодолел железнодорожную часть Крымского моста ночью 25 декабря. Поезд № 7/8 отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря, а прибыл в Севастополь 25 декабря в 08.25 по киевскому времени. Таким образом, время в пути составило 1 день, 15 часов и 35 минут.

К слову, в Сети весь день не утихают разговоры о железнодорожном сообщении в Крым. Особенно людей подзабавили те, кто целовал поезд как чудо.

"Ничто так не выдает понаехавшего в оккупированный Крым жителя таежных ебеней, как реакция на чудо-диковинку - поезд! По 100 поездов в день принимал вокзал Севастополя до оккупации и никто почему-то составы целовать не лез", - высказался пользователь Сети.

Ничто так не выдает понаехавшего в оккупированный Крым жителя таежных ебеней, как реакция на чудо-диковинку - поезд! По 100 поездов в день принимал вокзал Севастополя до оккупации и никто почему-то составы целовать не лез.



"Коренные севастопольцы" ?pic.twitter.com/AiUl54AqVt — Vіtаuskаs ???? (@Vitauskas_A) 25 грудня 2019 р.

"Такие и унитаз сворованый будут целовать. А если туда сцарь помочится......ууууммммм, можно и облизать. Территорию жалко, козломордых нет. Поэтому только напалм", - пишет Олекса Разун.

"Целовать сапог барина, грязный вагон поезда что-то рабское во всём этом", - убежден другой пользователь Сети.

"Ось що бояришник витворює...ґ", - высказался некто под ником Фикус.

"Не зря Севастополь назвали оливьеполем, там и не такое дно пробивалось... Сначала битва за оливье в толпе, теперь целование вагонов.... Действительно "гордость русских моряков", только русня на такое способна", - добавил Станислав Стогний.

Напомним, ранее сообщалось, в среду, 25 декабря, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост".

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.