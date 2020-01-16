Черный лебедь, или Драматическое будущее Украины в ХХI веке

Украина всегда в центре мировых событий / 24tv.ua

Миру не обойтись без Украины - все "хорошее или плохое", что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический "черный лебедь", который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко или Зеленский.

Кажется, больше всех не повезло президенту Украины Зеленскому и его преемникам. Президент Зеленский явно не готовился всю свою жизнь стать президентом Украины и Украина не подозревала о его политическом будущем.

Зеленский явно напуган и уже немного устал - не столько от хаотичной внутренней политики страны, сколько от международных сюрпризов - сегодня ты в Украине, а завтра ты неожиданно в Омане, а после завтра в Москве. Соответственно, на очереди неприятные вопросы в Вашингтоне, - что ты делал в Омане или Москве? Кто такой Ермак? Зеленский растерян и не может ответить - у людей, задающих вопросы нет чувства юмора...

Читайте такжеПочему Украина - не ЕвропаИ так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года - демократы или "новые республиканцы", или каково будет здоровье Путина.

Украине тоже не обойтись без мирового сообщества. Ее всегда будет преследовать "травма рождения" – она появилась не в результате сознательной, жертвенной, многолетней борьбы за свою независимость своей национальной элиты, а в результате скоропостижного распада СССР на основе исторической сделки(сговора) коммунистов и националистов Украины в 90-х годах и рождения криминально- олигархического капитализма.

Отсюда - большое героическое прошлое Украины и неопределенное, героическое или драматическое будущее. Тем более, что Украина, геополитически обречена раз и навсегда быть соседом нестабильной, огромной и агрессивной России, которая отчаянно не хочет оказаться в ХХI веке и злится на соседей и весь мир. Больше всех достается Украине.

Поэтому Запад, прежде всего англо-саксонский мир, прекрасно понимает, что решив позитивно "проблему Украины", он найдет ключи к России, способ сотрудничать или обуздать меняющуюся Россию и огранить ее "германское или китайское" будущее в пользу стабильного мирового сообщества.