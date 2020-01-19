Зеленский вчистую проиграл первый раунд Гончаруку

Зеленский и Гончарук / фото Офиса президента

Премьер-министр Украины Гончарук, как настоящий "порохобот", был жесток в критике своего Хозяина - президента Украины Зеленского. Но вместо того, чтобы, воспользоваться ситуацией - "кассетным скандалом" с прослушкой Кабмина и сменить премьер-министра Гончарука, президент Украины Зеленский, не смотря на публичное унижение, решил оставить все на своих местах - подозрительная тяга к политической стабильности в условиях сумбура и турбулентности, и кризиса в стране.

Внешне все выглядит так, что президент Зеленский, получив "пощечину в левую щеку" смиренно ожидает "пощечины в правую щеку", которую нанесет уже кто-то другой из его окружения и которым он так доверят. Теперь все противники президента знают, как надо действовать в борьбе с Зеленским - дерзко и отрыто.

Зеленский, вместо того, чтобы проявить мужество, затаив злобу на Гончарука, не решился снять премьер-министра и заменить его более сильной политической фигурой. У президента Украины Зеленского был прекрасный шанс сменить Гончарука на политического тяжеловеса типа Тимошенко, Хорошковского или даже Авакова и перевести на него всю нагрузку в проведении радикальных социально-экономических реформ. Но он испугался будущей конкуренции Офиса президента с сильным премьер-министром Кабмина больше, чем унизительная публичная критика Гончарука.

Читайте такжеФейковое наказание, или Главный вывод из "кризиса Гончарука"Выбирая Гончарука, Зеленский был уверен в его полной управляемости и лояльности, но он сильно ошибся. В первом раунде Гончарук переиграл самоуверенного Зеленского, заставив его взять ответственность за все нынешние и будущие ошибки, и промахи Кабмина Украины. Таким образом, первый раунд борьбы между президентом и премьер-министром закончился в пользу Гончарука. Президент Зеленский подарил ему еще один шанс, а Гончарук, теперь займется "пережевыванием" его рейтинга, ибо другого ресурса у президента нет.

С этой минуты президент взял на себя персональную ответственность за всё, что вытворяет Гончарук, а парламентскому большинству Верховной Рады "Слуга народа" теперь придется покорно голосовать за любые законопроекты премьера, которому президент доверяет больше, чем народным депутатам. Ибо президент Зеленский дал политический шанс не своему парламентскому большинству, чтобы сформировать новое правительство, а доверил будущее Кабмина провинившемуся Гончаруку. Тем самым, связал себя сильнее с Кабмином, чем со своими народными депутатами Верховной Рады. Так, что дело не в Гончаруке, а политическом будущем Зеленского.