  1. Главная
  3. Мнения

Зеленский вчистую проиграл первый раунд Гончаруку

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 января 2020, 07:33

Президент принес в жертву свой рейтинг ради политической стабильности и теперь будет нести ответственность за все провалы Кабмина.

Зеленский Гончарук
Зеленский и Гончарук / фото Офиса президента

Премьер-министр Украины Гончарук, как настоящий "порохобот", был жесток в критике своего Хозяина - президента Украины Зеленского. Но вместо того, чтобы, воспользоваться ситуацией - "кассетным скандалом" с прослушкой Кабмина и сменить премьер-министра Гончарука, президент Украины Зеленский, не смотря на публичное унижение, решил оставить все на своих местах - подозрительная тяга к политической стабильности в условиях сумбура и турбулентности, и кризиса в стране.

Внешне все выглядит так, что президент Зеленский, получив "пощечину в левую щеку" смиренно ожидает "пощечины в правую щеку", которую нанесет уже кто-то другой из его окружения и которым он так доверят. Теперь все противники президента знают, как надо действовать в борьбе с Зеленским - дерзко и отрыто.

Зеленский, вместо того, чтобы проявить мужество, затаив злобу на Гончарука, не решился снять премьер-министра и заменить его более сильной политической фигурой. У президента Украины Зеленского был прекрасный шанс сменить Гончарука на политического тяжеловеса типа Тимошенко, Хорошковского или даже Авакова и перевести на него всю нагрузку в проведении радикальных социально-экономических реформ. Но он испугался будущей конкуренции Офиса президента с сильным премьер-министром Кабмина больше, чем унизительная публичная критика Гончарука.

Читайте такжеФейковое наказание, или Главный вывод из "кризиса Гончарука"Выбирая Гончарука, Зеленский был уверен в его полной управляемости и лояльности, но он сильно ошибся. В первом раунде Гончарук переиграл самоуверенного Зеленского, заставив его взять ответственность за все нынешние и будущие ошибки, и промахи Кабмина Украины. Таким образом, первый раунд борьбы между президентом и премьер-министром закончился в пользу Гончарука. Президент Зеленский подарил ему еще один шанс, а Гончарук, теперь займется "пережевыванием" его рейтинга, ибо другого ресурса у президента нет.

С этой минуты президент взял на себя персональную ответственность за всё, что вытворяет Гончарук, а парламентскому большинству Верховной Рады "Слуга народа" теперь придется покорно голосовать за любые законопроекты премьера, которому президент доверяет больше, чем народным депутатам. Ибо президент Зеленский дал политический шанс не своему парламентскому большинству, чтобы сформировать новое правительство, а доверил будущее Кабмина провинившемуся Гончаруку. Тем самым, связал себя сильнее с Кабмином, чем со своими народными депутатами Верховной Рады. Так, что дело не в Гончаруке, а политическом будущем Зеленского.

Владимир Зеленский Виктор Небоженко Зеленский новости Алексей Гончарук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:00
Гороскоп на 19 января всех знаков Зодиака: "сальные" искушения и гибель любви
08:41
"Два локона страсти, дрючит страну": Тимошенко заклевали в Сети за страшный прогноз - видео Видео
08:36
Макгрегор вырубил Серроне почти с рекордной скоростью Видео
08:12
Украина обрекла себя на вечную нищету мнение
08:01
Опасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворот Видео
07:52
"Король вернулся": Макгрегор - о победе над Серроне Видео
07:46
Макгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео боя Видео
07:36
"Чихал *уйло на рыцпублики": в "ДНР" прессуют народ за украинские паспорта и автономера
07:33
Зеленский вчистую проиграл первый раунд Гончаруку мнение
07:30
Макгрегор - Серроне: текстовая онлайн-трансляция боя UFC 246
07:06
Украинскому журналисту запретили въезд в Крым и РФ на 34 года
06:55
"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому боком мнение
06:29
"Моральные уроды": Путин обозвал противников господдержки семей и Дня Победы
06:08
Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні
06:06
Французский боб 2020 – модная женская стрижка, не требующая укладки фото Фото Видео
05:41
Нюдовый маникюр 2020: двойной френч, фарфоровый маникюр и омбре фото Фото
05:19
"Черные дни близко": астролог предупредил, что нельзя делать
04:38
День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки
04:27
Мерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словами Фото
03:55
"Вынужденный шаг": Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса
03:27
"Костры в доме": в Киеве "отличились" бездомные - найдено тело Фото Видео
02:59
В штабе ООС высказались о "минировании" Азовского моря
02:30
10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз
02:02
В Мексике жестоко убили и сожгли 10 музыкантов
01:38
"Выпила яд": в Тернополе умерла студентка-иностранка
01:21
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж на греческого миллиардера
01:10
Сколько хранить разные виды молока: совет от диетолога Видео
00:53
Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях
00:29
Макгрегор - Серроне: Пакьяо выразил поддержку одному из бойцов
00:20
В России силовики пять месяцев тайно снимали в спальне активистки
00:01
19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супруга Видео
18 января, суббота
23:59
"Они больные на голову": Кондратюка разгневала новость о гастролях в Киеве Серова и Сюткина
23:34
Скабеева и Водонаева разругались из-за обвинений "в пропаганде агрессии".
23:13
Счета Киевметростроя арестованы по решению суда
22:37
"Герда, Фиона, Ангел и Робин": названы популярные детские имена в 2019 году
22:19
Поклонник Путина хочет помочь Орнелле Мути стать россиянкой
21:56
Крушение Боинга МАУ: у Зеленского рассказали, когда в Борисполь прибудет борт с телами погибших
21:43
Депутата поймали в Раде за подбором в смартфоне причесок и татуировок Видео
21:21
Лицом в землю, наручники на руках: в Киеве экс-начальника ГАИ поймали пьяным за рулем
21:08
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
20:33
Россия пожаловалась из-за ликвидации в Украине русскоязычных школ
19:57
ЕСПЧ признал нарушающим права закон о люстрации: Украина ответила
19:40
В Польше заявили о краже Россией культурных ценностей
19:25
На Донбассе боевики атакуют: 8 бойцов тяжело ранены Видео
19:20
"До конца дней": Путин заговорил о пожизненном президентстве
18:56
"Оккупант, нехороший человек": после концертов в Крыму Серов просится в Украину
18:41
СБУ обвинила Россию в финансировании "ЛДНР" через Южную Осетию
18:25
"Виноват другой": в России шокированы беременностью семиклассницы от 10-летнего мальчика
18:10
Обчистили квартиру и авто: СМИ рассказали о злоключениях одесского прокурора
17:59
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на Водохреща Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять