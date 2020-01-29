Рейтинг Зеленского - приговор "шоколадным патриотам"

Зеленский / УНИАН

Если бы выборы состоялись сейчас, то 45% украинцев проголосовали бы за "Слугу народа".

Это говорит о том, что все факапы Зеленского, членов Кабмина и зеленых депутатов - это легкие недоразумения в сравнении с настоящими факапищами, которые мы наблюдали 28 лет в исполнении "крепких хозяйственников" и шоколадных "патриотов".

Все здравомыслящие, а это ядерный электорат Зеленского, прекрасно понимают, что для очистки страны от дерьма требуется время.

Реформы идут, по коррупционерам дела есть, нужные законы принимаются, обсуждаются, дорабатываются.

Кто этого всего не видит, это их проблемы.

Но кто-то не видит, потому что ему за это платят. Это так называемые профессиональные слепые. Их мы регулярно наблюдаем в студии Прямого.

А кто-то, потому что недостаточно владеет информацией и для него изменения - это вот прямо сейчас пополнение банковской карточки на 10.000 гривен. И чтобы так раз в неделю.

Но основная масса людей интуитивно чувствуют, что Зеленский желает сделать страну успешной.

Подготовительно-организационная часть завершена.

К 1 июня избиратели Зеленского уже захотят увидеть первые конкретные результаты и в экономике, и в борьбе с коррупцией.

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Ошибки были, есть и будут, но коррупционного болота, имитации реформ и тягомотины с вечными обещаниями при Зеленском точно не будет. Чиновники, которые не будут давать результат на дистанции полгода-год, потеряют свои должности.

И еще надо отметить, что результат в 45% - это хороший последний гвоздь в крышку совместного гроба для шоколадных ОналитеГов и их партнеров из кремлевской стаи ЭксперДов.

Первые нам плели, что за Зеленского голосовали любители "русского мира", а вторые орали, что за Зеленского голосовали те, кто хотел исполнения Минских соглашений и был против Бандеры и Шухевича. По сути, ОналитеГи и ЭксперДы говорили об одних и тех же людях.

И если следовать их логике, то избиратель Зеленского уже должен был разочароваться в нем.

Но разочарования нет. Потому что мотивация избирателей Зеленского была в построении сильной страны.

На что шоколадные воры-балаболы и их друзья медведчуковцы не способны. Доказано временем.