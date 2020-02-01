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Дефицит кадров, или Куда Зеленский отправит Богдана

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

1 февраля 2020, 07:44

Даже если Богдан сам захочет уйти, то навряд ли он уйдёт насовсем - ему могут предложить работу в госкорпорации или в юридической сфере.

Андрей Богдан
Андрей Богдан слишком конфликтен, считает Фесенко / president.gov.ua

Отставка Богдана в череде громких перестановок в команде президента вполне возможен. Потому что разные источники это подтверждают и налицо факт противостояния. Мы видим это и по внешним признакам, так как Богдан отсутствует на многих публичных мероприятиях рядом с президентом, хотя ранее он почти всегда присутствовал.

Потому таковые риски существуют и вокруг этого сейчас много слухов. Но решающими будут два показателя. Во-первых, захочет ли сам Богдан уйти, а во-вторых, будет ли на это желание президента. Я слышал, что обращения к президенту, в том числе, и от представителей его команды по поводу увольнения Богдана были, но президент выступил против. 

Зеленский ценит его работу, но есть проблема с характером самого Богдана - он не всегда политкорректен, и судя по всему, у него возникли сложные отношения с другими представителями команды Зеленского. 

Однако, если возникнет ситуация, при которой сохранить команду президента в нынешнем виде будет невозможно, а противостояние между Богданом и Ермаком сделает невозможным их сосуществование, пожертвуют именно Богданом.

Читайте такжеСМИ узнали, в чем Богдан убедил ЗеленскогоНо даже если Богдан сам захочет уйти, то навряд ли он уйдёт насовсем - скорее, получит другую важную должность. Я сомневаюсь, что он согласится стать премьер-министром, но может пойти на должность в юридической сфере нашей власти или возглавить влиятельную государственную корпорацию в связи с дефицитом кадров.

Если всё-таки отставка состоится, то наиболее вероятный вариант на его замену именно Андрей Ермак, хотя возможны и другие кандидатуры, - например, глава СБУ Баканов, чья кандидатура рассматривалась на пост главы АП ещё до того, как Зеленский стал президентом. Но, насколько я слышал, Баканову нравится в СБУ, да и сам Зеленский хочет сохранять через него контроль над спецслужбой. Также теоретически может быть и Шефир, хоть и поговаривают о том, что он не очень этого хочет. И как раз поэтому самый вероятный сценарий в случае ухода Богдана именно Ермак.

У Ермака конструктивные отношения с Дмитрием Козаком, так что его назначение главой ОП утвердит статус главного переговорщика с Россией и связка Козак-Ермак продолжит работу более эффективно. 

Безусловно, если Ермак станет руководителем офиса президента, то ему понадобится некоторое время, чтобы овладеть всеми направлениями работы, которые курировал Богдан. Могут возникнуть проблемы, например с влиянием на судебную систему или во взаимодействии с парламентом. Тактика, однозначно, поменяется - Богдан был приверженцем турборежима, Ермак, возможно, будет действовать более гибко, что соответствует интересам Разумкова. 

Владимир Фесенко, Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, специально для Главреда

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