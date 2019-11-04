Драка Богдана и Баканова: нужно гнать обоих

Андрей Богдан / president.gov.ua

Проблема не в том, что Баканов с Богданом подрались.

Вернее, немного не так: основная проблема не в том, что они подрались. Потому что, когда в воюющей стране дерутся высшие руководители – это реально проблема. Иметь разногласия – нормально. Ненормально главе СБУ опускаться на уровень обывателя и выяснять отношения с помощью кулаков.

В бизнесе драка топ-менеджеров – это на выход с вещами. Оба. Автоматом. Потому что если руководители не способны решать проблемы на уровне стратегий, а руководствуются звериными рефлексами, то это говно, а не руководители.

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Так вот, возвращаемся к основной проблеме. Сейчас одни пишут подрались, другие – не подрались. Даже, если не подрались, общество легко поверит, если написать, что:

Баканов изнасиловал Богдана. Богдан откусил Баканову ухо. Баканов с Богданом вместе изнасиловали Яременко и откусили ему оба уха. Они все втроем никого не кусали, а просто обдолбились коксом и сношались с проститутками в переходе на Майдане.

И это огромная проблема, что власть воспринимается не как власть, а как группа безумных аниматоров, способных на любой, совершенно идиотский, поступок.