Драка Богдана и Баканова: нужно гнать обоих

Ненормально главе СБУ опускаться на уровень обывателя и выяснять отношения с помощью кулаков.
Проблема не в том, что Баканов с Богданом подрались.
Вернее, немного не так: основная проблема не в том, что они подрались. Потому что, когда в воюющей стране дерутся высшие руководители – это реально проблема. Иметь разногласия – нормально. Ненормально главе СБУ опускаться на уровень обывателя и выяснять отношения с помощью кулаков.
В бизнесе драка топ-менеджеров – это на выход с вещами. Оба. Автоматом. Потому что если руководители не способны решать проблемы на уровне стратегий, а руководствуются звериными рефлексами, то это говно, а не руководители.
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Так вот, возвращаемся к основной проблеме. Сейчас одни пишут подрались, другие – не подрались. Даже, если не подрались, общество легко поверит, если написать, что:
- Баканов изнасиловал Богдана.
- Богдан откусил Баканову ухо.
- Баканов с Богданом вместе изнасиловали Яременко и откусили ему оба уха.
- Они все втроем никого не кусали, а просто обдолбились коксом и сношались с проститутками в переходе на Майдане.
И это огромная проблема, что власть воспринимается не как власть, а как группа безумных аниматоров, способных на любой, совершенно идиотский, поступок.