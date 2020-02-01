Brexit создаст Украине новые проблемы

Британия покидает ЕС / Фото: Reuters

Выход Великобритании из Евросоюза заденет Украину – уход британцев из управляющих структур ЕС сместит европейский вектор в сторону России. Потому что именно британцы всегда занимали более осторожную позицию в отношении России – они были и есть нашими союзниками, в том числе – и военными.

И Brexit означает, что наших союзников в ЕС станет меньше. Ведь там остались только французы и немцы, которые спят и видят, как бы снять санкции с РФ. И ситуация в ПАСЕ, которая произошла на этой неделе, это лишний раз подтверждает.

В этой связи выход Британии ослабит наши позиции на европейском континенте и Украине придется искать новые пути для защиты своих интересов.

Читайте такжеПочему Европа окончательно предала УкраинуВ нынешней ситуации нам лучше осваивать тот ресурс, который мы получили от перспективы вступления в ЕС и на этом остановиться и быть экономически суверенными. Потому что ЕС – это сложная система, в которой главным бенефициаром является Германия, которая навязывает всем свою экономическую политику, заключающуюся в том, что вся промышленность и финансы концентрируются на территории Германии.

Кроме того, у Франции и Германии нет особого желания принимать нас в Евросоюз. Об этом свидетельствует недавнее заявление Франции о том, чтобы восточное партнерство не рассматривалось как шаг к вступлению в ЕС.

Нужно понимать, что Украина – это не Прибалтика, а огромная страна со своими внутренними проблемами, где никуда в ближайшее время не исчезнет конфликт с Россией. Поэтому Украине было бы не лишним пользоваться существующими в ЕС практиками, в отдельных вопросах гармонизировать законодательство и думать о собственной выгоде.

Однако, стоит отметить, что сейчас для нас перспектив вступления в ЕС куда больше, чем в НАТО. Потому что Евросоюз формально может признавать границы Украины в их понимании, как это было с Кипром, который они считают единым государством. Зато у НАТО есть жесткое требование по наличию стабильной границы и отсутствия территориальных конфликтов с соседями.