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Не послать ли нам гонца, или Зачем в Кремле заговорили о после в Украине

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

11 февраля 2020, 08:46

Российская Федерация всеми силами пытается продемонстрировать, что все то, что происходит в Украине – это только проблема Украины.

посольство РФ
Посольство РФ в Киеве прекратило свою работу с 2014 года / фото: 24.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия "была бы не против" обменяться послами с Украиной. Однако в украинском МИДе вскоре отметили, что Киев не планирует возобновлять взаимную работу посольств в Украине и России, а также назначать посла в РФ в обозримом будущем.

Причины такого заявления ясны, как Божий день - Российская Федерация всеми силами пытается продемонстрировать (и внутри страны, и за ее пределами), что все то, что происходит в Украине – это только проблема Украины. Что на Донбассе – "гражданская война", что это украинцы проголосовали за отделение Крыма от Украины. Короче говоря, это "украинский кризис", как они его называют.

Поэтому ничего необычного тут нет. Раз это проблема украинская, то какие могут быть проблемы в том, чтобы Россия как "друг, товарищ и брат" не помогла этой "глупой" Украине разобраться со своими проблемами?! Для этого надо, чтобы тут был посол, функциональное посольство, и чтобы ФСБ-шники, КГБ-шники в немеренной численности.

Читайте такжеПутин балансирует над рвом с хищникамиПотому логика РФ такая – мы восстанавливаем нормальные дипломатические отношения, но мы вас будем убивать на Донбассе и будем продолжать делать вид, что аннексированный Крым - это российская территория. Ничего нового в этом нет – это очередной способ дать сигнал, мол, проблема не в нас, а в них.

Учитывая, что очень условно на апрель запланирована встреча в Нормандском формате, скорее всего, она не состоится, так как на самом деле Украине туда не с чем ехать – либо ехать сдаваться, что нереалистично по многим внутренним и внешним причинам, так и потому, что Россия не собирается менять свою позицию.

На нас это никак не повлияет - это очередной пропагандистский шаг российской стороны, чтобы показать себя миролюбивой и замечательной страной, которой она не является.

Судя по озвученной реакции, Украина, надеюсь, не примет у себя посла, так как это будет означать принятие московских условий. Но боюсь, что ни один, хотя бы мало-мальски адекватный политик этого не сделает, так как понимает, что на этом может закончиться его политическая карьера.

Владимир Огрызко, Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

МИД Украины посольство РФ Посольство Украины Владимир Огрызко Сергей Лавров
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