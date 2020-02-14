Чем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко

Владимир Зеленский в Омане / Фото president.gov.ua

Чем Зеленский в Омане отличается от панамско-мальдивских приключений Порошенко.

У мальдивско-панамских сюжетов были факты, отталкиваясь от которых можно было делать экстраполяцию на поведение Порошенко. Ну типа там идет ситуация под Иловайском, а он офшоры строит. Отталкиваясь от этого строился дискурс возмущения.

Здесь же есть только факт отдыха президента, который они по своему идиотизму в ОП не смогли толком закрыть в плане вопросов, которые неизбежно появились бы. А потом по своему идиотизму в коммуникациях не могут нормально отбить по разным версиям про Медведчука, Суркова, Патрушева, которые возникают. Вот и все. Будет ли это иметь последствия? Не думаю, если не появится какая-то более серьезная конкретика.

Последствия будут иметь более четкие и понятные ситуации, например, если они весной форсируют мир любой ценой и скажут, что мы пускаем воду в Крым, потому что Путин нам отдает Донбасс. Вот это будет конкретно, понятно и это легко возбудит публику, потому что она может соизмерить последствия или это хорошо ложится на какие-то стереотипы, возникшие в ходе войны на Донбассе.

Потому пока Оман ценен только для буйного воображения медийщиков и политически экзальтированных сограждан.

Я думаю, что эта история с Патрушевым закончится также, как и началась - затухнет в буйном воображении журналистов. Единственное, что ОП не нужно продолжать тупить и подавать на журналистов в суд. Ничего кроме гемора это не даст. Просто надо вовремя коммуницировать и объяснить, как появился чартерный борт. И пришло время для ОП вообще переформатировать отношения с медийкой. Тем более, что Ермак сказал, что будут СМИ уважать. Вот и пусть начинает с регулярных встреч с журналистами, блогерами, экспертами, чтобы держать руку на пульсе. Пусть спросит у Бориса Ложкина как это делать. А если ОП и дальше будет сидеть в танке, то будут вновь и вновь получать новые подачи.

Месяц назад 100% был Сурков в Омане. Теперь 100% Патрушев. Если подождать еще месяц, то 100% в Омане был Путин. Во всех случаях надежные источники.