Торчат ли уши Путина из поездки Зеленского в Оман

Владимир Зеленский в Омане якобы встречался с доверенным лицом Путина/ president.gov.ua

Программа "Схемы" обнародовала свое расследование о том, что в тот же промежуток, что и Владимир Зеленский, в Омане находился Николай Патрушев. Причем, прилетел секретарь Совбеза России в Оман на том же арендованном самолете, на котором из Омана вылетел президент Украины.

В общем, "Схемы" прозрачно до невыносимости намекают, что в Омане Владимир Зеленский вел тайные переговоры с доверенным лицом Владимира Путина.

Ну, мало ли на что эти грантовые журналисты намекают… Но вот когда подобную информацию перепечатывает, а по факту подтверждает, Радио Свобода, то я автоматически слышу сержантский голос Госдепа США. И начинаю относиться к засвеченной информации предельно серьезно.

Читайте такжеЧем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений ПорошенкоПатрушев — это не просто друг и доверенное лицо Путина. Уши Патрушева торчат из самых рискованных и чувствительных операций российского руководства. Например, это Патрушев летал в Таиланд, чтобы вернуть в РФ скандально известную девицу "золотую рыбку Настю". Кокаин из российского посольства в Аргентине везли именно на самолете Патрушева.

Я даже думать боюсь, о чем могли договариваться Зеленский и Патрушев с подачи Андрея Ермака — поскольку новый глава Офиса президента явно просматривается как организатор этой предположительной встречи.

Вообще, вся эта история — скопище непоняток. Почему Патрушев, который обычно заравнивает возникшие проблемы либо говорит о деньгах? Почему Зеленский, который, мы ведь понимаем, пока не при делах? Почему экзотический Оман — есть куча мест, где такую встречу можно провести куда незаметнее? Почему Зеленского в Омане вдруг засветила именно дочь Виктора Медведчука, это что за внутривидовая борьба в стройных российских рядах?

Вопросов масса. И от них не отделаться бестолковым заявлением в стиле "Вы все врете!", как сейчас пытается сделать Андрей Ермак. И не пересидеть тихонько, пока не рассосется. Потому что не рассосется.