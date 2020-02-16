Оманский провал Зеленского

Ермак Зеленский / офис Президента Украины

Причины оманского провала Зеленского объясняются тем, что он пошел на поводу у своего помощника Ермака, который ведет российское направление нашей дипломатии. Ермак, по своей природе обычный кулуарный решала, который совершенно неожиданно оказался на вершине украинской дипломатии, совершенно не подготовлен к этому, но, разумеется, не понимает этого, потому что все люди переоценивают свои способности и возможности.

Ермак не профессиональный дипломат, не способен работать в публичной дипломатической сфере, не понимает сложного международного расклада, не осознает национальных интересов Украины и тяготеет исключительно к примитивным закулисным тайным договорнякам.

Зеленский, как оказалось, тоже презирает классическую дипломатию, как и Ермака, его увлекает тайная интрига в дипломатии и персональные непубличные договоренности. Ну что-то типа "галантерейщик и кардинал спасут Францию".

Читайте такжеРасследование о "встрече Зеленского и Патрушева" - ужасное позорищеЦелью тайной поездки в Оман, скорее всего, была встреча с Патрушевым, на которой срочно настояла Россия.

Наивность Зеленского и Ермака заключалась в том, что они полагали, что можно сохранить в тайне от иностранных спецслужб перемещение президента Украины.

Американцы, конечно, уже давно расшифровали незатейливый психотип Зеленского, его примитивный управленческий стиль, структуру его потребностей, нарциссизм и пришли к выводу, что "подопечного" надо плотно контролировать, чтобы он, что называется, не наломал дров.

Быстрый звонок Помпео Зеленскому в Оман, очевидно, расстроил его встречу с Патрушевым.

Угрозы Ермака подать в суд на программу Схемы - это, конечно, верх глупости и лишь отражает страх "сладкой парочки" что в ВР начнут тщательное расследование оманской истории.