Сюжет о Зеленском и Патрушеве: в ОП собрались судиться з журналистами

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Офис Президента Украины прокомментировал информацию журналистов программы Схемы о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая якобы имела место в Омане.

В ОП заявили, что эта информация целиком и полностью не соответствует действительности.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также у Зеленского заявили, что расценивают выводы, сделанные журналистами на основе "домыслов и сведений из каких-то тайных "источников", как "откровенную манипуляцию общественным мнением".

В ОП добавили, что ждут от программы Схемы опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе.

"Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, журналисты сообщили в сюжете, что в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.

Читайте также"Встреча" Зеленского и Патрушева: в Кремле отреагировалиПозже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в сюжете программы Схемы о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым нет реальных доказательств, которые бы свидетельствовали о достоверности журналистского расследования.

Как сообщал Главред, в январе президент Владимир Зеленский вместе с семьей действительно отбыл из Украины в Оман. Сообщалось, что глава государства летал в Оман рейсовым самолетом за собственные средства. Там он провел официальную встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Также Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.