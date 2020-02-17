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Мюнхенский сговор: 12 пунктов, которые не должна проглотить Украина

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

17 февраля 2020, 17:29

Европа и Россия хотят навязать свою модель решения впоросов Донбасса.

Владимир Зеленский Мюнхен
Владимир Зеленский Мюнхен / официальный сайт президента Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план по урегулированию конфликта на Донбассе.

Его 12 пунктов - пробный шар со стороны России и Европы с целью проверить реакцию Киева на то, что ему можно "втюхать".

Причина - за шесть лет с момента начала событий на Донбассе Украина не представила четкого плана, что для нее является красными линиями, каково ее видение урегулирования, какие у нее пошаговые планы. Украина ничего за это время не родила. Естественно, эта ситуация утомила Европу, естественно, этой ситуацией пользуется Россия, естественно, совместно они будут пытаться навязать Украине реализацию свей модели – причем за счет Украины же.

Именно так к этому плану и нужно относиться.

С точки зрения обязательств Украины в рамках международного права, которые выписаны в мюнхенском документе, эти пункты ничтожны и ничего не стоят, поскольку не являются обязательствами, которые мы брали на себя и которые регулируются международными договорами – это просто предложения, озвученные разной степени уважаемости людьми. Украина этот документ либо "проглотит", и тогда весной нам всю эту "красоту" будут втюхивать уже в рамках нормандского формата.

Читайте также"Предложение капитуляции": эксперт рассказал о "зраде" на Мюнхенской конференцииПункты там все те же, которые осуществляла Россия по отношению к своим соседям: та же зона свободной торговли - это просто инструмент, с помощью которого пробивается брешь в национальной экономике, как это было с Грузией, когда Москва через Абхазию продавала товаров на более чем миллиард долларов. То же самое ждет Украину, если она пойдет на легализацию ЗСТ ради подъема Донбасса. Я уже не говорю о позорных пунктах, посвященных "разработке украинской идентичности", которая должна согласовываться с ее соседями. Это то же самое, если бы Польша, или Венгрия, или та же Россия у нас спрашивали, кого им называть своими героями.

Этот документ отражает импотенцию Украины, которая, за шесть лет не сформурмулировав свои базовые принципы относительно Донбасса ждет, когда ей предложат, как всю эту страшную историю закрыть. Поэтому для Зеленского, Офиса президента, парламента и украинского общества наступает момент истины – они должны отреагировать и разъяснить свою позицию. Если реакции не будет, это станет поводом для Европы снимать с России санкции и требовать реализации всех 12 пунктов мюнхенского документа, проглотив который Украина рискует остаться у разбитого корыта.

Юрий Романенко новости Украины новости Донбасса новости Европы новости России зона свободной торговли Мюнхенская конференция по безопасности
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