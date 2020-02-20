Бедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцев

В медицине сложилась критичная ситуация/ hyser.com.ua

На 26 февраля в Киеве запланирована акция протеста медиков против медреформы, которую иначе, как геноцидом не назовешь.

Ведь ситуация критичнее некуда. И это связано с тем, что все будет финансировать Национальная служба здоровья (НСЗУ), у которой даже на те услуги, которые она гарантирует проплатить для всех, денег не будет. Это - во-первых. А во-вторых, тарифы у этой НСЗУ просто нереальные. Возьмем наиболее возмутительные – например, за лечение инфаркта миокарда НСЗУ готова платить 16900 гривен, но на сегодняшний день сумма лечения составляет минимум 80 000 гривен, и это при условии, если пациент не "зависнет" на аппарате искусственного дыхания в отделении реанимации.

За лечение зуба НСЗУ, по ее тарифам, платит всего 9 гривен и это только за ургентный случай, то есть, за острую боль. В таких условиях у нас попросту исчезнет бюджетная стоматологическая помощь для населения, потому что докторам-стоматологам бюджетных и коммунальных бюджетных учреждений просто не будет денег для выживания. В среднем лечение одного зуба, с учетом расходных материалов, которые составляют львиную долю этой услуги, и работы доктора стоит 500 гривен.

Читайте такжеВ Украине запустят новый этап медреформы: что изменитсяТа же история и со скорой медицинской помощью. Мы протестовали против внедрения парамедиков и господин Радуцкий, когда стал главой комитета здравоохранения ВРУ, это поддержал, признавая отсутствие интенсивной терапии и некачественные дороги, и даже обещал эту концепцию, принятую правительством Гройсмана, отменить. Но каким было наше удивление, когда мы увидели документ уже нового Кабмина, который слово в слово его дублирует и подписан Зоряной Скалецкой. Ведь у нас нет ни одного дипломированного парамедика – даже те несколько десятков людей, которые прошли курсы по подготовке парамедиков, никаких "корочек" об этом так и не получили, зато получили документы о повышении квалификации. То есть, в парамедицину нас хотят толкнуть обманным путем. И это на фоне того, когда люди бегут со скорой помощи из-за низких зарплат – кто пойдет работать сутками за 3800 гривен без должной законодательной защиты медиков при исполнении ими служебных обязанностей.

Еще одна проблемная сфера – психиатрия. Психиатр, который находится на амбулаторном приеме и следит за больными, вовремя назначает лечение и контролирует его, будет получать по тарифам НСЗУ 47 гривен за одного больного и, исходя из этого, денег ему не хватит даже на минимальную зарплату. Как объясняют это представители новой власти, амбулатории будут закрывать и психиатра посадят вместе с семейным доктором в поликлинике, хотя в Европе 80% таких больных, наоборот, лечатся амбулаторно.

Тубдиспансеры - еще одна больная тема. Все знают, что туберкулез - это болезнь либо безработных, либо асоциальных граждан. Но они-то тоже граждане и до недавнего времени им оказывалась амбулаторная помощь. Но сейчас для них вообще не предусмотрено финансирования, потому они собираются переложить ответственность за таких больных на общественные организации, которые с помощью мобильных приложений будут следить за тем, принимают ли эти люди лекарства. Но где вы видели телефоны у бомжей?! Из-за такого отношения к таким людям у нас еще больше увеличиться количество резистентных (устойчивых к медикаментам) форм туберкулеза.

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в УкраинеПотому напрашиваются выводы о том, что закон "О государственных финансовых гарантиях", против которого протестовала общественность, был принят специально и, вероятно, крайне выгоден властям, но не обычным людям.

Единственным выходом была государственная программа медицинского страхования. Но она, похоже, невыгодна сейчас и гораздо выгоднее с 1 апреля добить как можно больше государственных и коммунальных лечебных учреждений через неадекватные тарифы НСЗУ и отсутствие финансирования, и перебросить всю ответственность за коммуналку и зарплаты медработников на плечи местных общин, которые в большинстве своем по факту дотационны.

И все это приведет к тому, что большинство больниц на местах обанкротятся и закроются. Под угрозу закрытия попадают районные больницы, потому что, чтобы заключить договор с НСЗУ на финансирование, больнице необходимо иметь компьютерный томограф и ангиограф, а такое оборудование даже не в каждой областной больнице есть. Денег на это нет и уже навряд ли будет. И, как следствие, на руки медикам уже выдают предупреждения о том, что они согласны получать минимальную зарплату - иначе увольнение и никакого нового трудоустройства.

И вот когда большинство больниц закроются, именно тогда и станет выгодной частная медицина. Но она станет выгодной только для частных клиник и для платежеспособного населения. Остальные же просто вымрут.

Олег Панасенко, глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины, специально для Главред